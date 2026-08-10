Verme и Пулково запустили геймифицированную систему мотивации для студентов

Компания Verme, разработчик цифровых продуктов для повышения эффективности линейного персонала, помогла аэропорту Пулково реализовать проект мотивации для трудоустроенных студентов. Внедрение механики позволило закрыть наиболее сложную часть расписания – ночные, выходные и пиковые смены, которые сотрудники традиционно выбирают неохотно, а также обеспечить рост покрытия неудобных слотов на 78%. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

Пулково – второй аэропорт России по пассажиропотоку, обслуживающий более 50 тыс. пассажиров в сутки. При этом стабильный трафик не означает равномерной загрузки, поскольку пиковые часы приходятся на разное время в разные дни недели, а потребность в персонале меняется практически каждый час.

Помимо взрослых сотрудников, на линейных позициях в аэропорту работают студенты – всего около 1000 человек. Они заняты почти на всех участках, от регистрации и посадки пассажиров до подготовки салонов и обработки багажа. На почасовые смены их привлекают через ранее внедренное решение Verme – «Биржу смен». Подход обеспечивал базовую комплектность персонала, но неудобные слоты оставались зоной, которая не покрывалась стандартными методами.

Студенты почти не выходили в ночные смены и в выходные дни, поэтому проблемные часы приходилось закрывать овертаймами или внутренним совместительством – невыгодной для бизнеса мерой. Прямое повышение ставки также не гарантировало роста укомплектованности нужных слотов.

В качестве решения Пулково предложил собственную модель мотивации. За выход в неудобный слот студент получает внутреннюю валюту LEDcoins дополнительно к обычной оплате и может обменять ее на мерч, сертификаты маркетплейсов и промокоды от сервисов «Яндекса».

Команда Verme взяла на себя техническую реализацию проекта. Размер вознаграждения зависит от уровня укомплектованности смены – чем ниже покрытие, тем выше начисление. За час работы в слотах с покрытием ниже 50% начисляется 50 LEDcoins, ниже 30% – 100 LEDcoins. Для наглядности такие слоты помечены желтым и красным цветом соответственно. Когда студент выбирает смену и выходит на нее, система подтверждает выход и автоматически начисляет LEDcoins. Накопленную валюту студент обменивает в маркете на выбранный бонус.

На первом этапе реализации проекта гипотеза в ручном режиме была протестирована в двух подразделениях с дефицитными слотами. Тест со скрытой стоимостью слота дал рост покрытия на 8%, прозрачная модель с видимой ценностью – на 11%. После подтверждения механики сервисы партнеров были интегрированы с системой Verme. Автоматизированный запуск состоялся в трех критически важных службах – пассажирских перевозок, бытового обслуживания самолетов и обработки багажа, где дефицит персонала напрямую влияет на скорость обслуживания и комфорт пассажиров. В первую неделю спрос на желтые и красные слоты вырос на 69%, в среднем по неделям – на 88%.

Сейчас механика охватывает пять подразделений и 415 студентов, вовлеченность держится на уровне 61%, среднее начисление составляет около 1700 LEDcoins на сотрудника в месяц. За месяц общий охват смен достигает 83%, а покрытие проблемных часов выросло на 78%. Экономический эффект проекта Пулково оценивает в 42 млн руб. в горизонте трех лет.

«Для аэропорта важно не просто иметь достаточное количество сотрудников, а обеспечивать их присутствие в часы пикового пассажиропотока. Мы искали решение, которое позволит управлять этим системно, без постоянного увеличения затрат на сверхурочную работу. Так мы внедрили механизм динамического ценообразования смен, благодаря которому наиболее востребованные слоты стали привлекательнее для студентов. Они начали выходить на работу тогда, когда это действительно необходимо аэропорту, а зависимость от овертаймов штатного персонала и дополнительных выходов участников проекта «Мы команда» снизилась. В результате комплектность смен стала более управляемой, а операционная эффективность — выше без ущерба для качества обслуживания пассажиров», – сказал главный операционный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Павел Кушниренко.

«Планирование графиков решает задачу комплектности в целом, но отдельные слоты заполняются сложнее остальных, и одним расписанием эту разницу не выровнять. В проекте с Пулково проверялся подход, когда ценность смены показана сотруднику заранее и подкреплена вознаграждением. Так сотрудники берут менее удобные часы осознанно, а работодатель получает возможность перевести укомплектованность сложных слотов в управляемый показатель. Такой сценарий выходит за рамки классической WFM, но мы видим его как один из перспективных подходов в работе с людьми», – отметил коммерческий директор ГК Verme Довар Исаков.