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На водоемах Ленобласти заработали новые базовые станции «МегаФона»

Инженеры «МегаФона» установили телеком-оборудование на популярных водоемах Ленинградской области. Базовые станции вблизи Лемболовского и Раздолинского озер, а также недалеко от Большого Тосненского водопада. Оборудование запустили в июле 2026 г., но абоненты уже провели через него около 133 ТБ мобильного трафика и проговорили более 1,5 млн минут. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции запущены в среднечастотном диапазоне и поддерживают скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Они обеспечивают все требуемые параметры стабильности и качества, а также работают на всех стандартах GSM и LTE. Каждый абонент «МегаФона» может рассчитывать на стабильную связь и высокоскоростной интернет, чтобы даже в часы пик можно было загружать видео, общаться по видеосвязи и пользоваться онлайн-сервисами без задержек.

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Летом 2026 г. в Ленинградской области часто стоит жара — столбики термометров нередко поднимаются выше 30 градусов. Жители массово съезжаются к воде, чтобы спастись от зноя. По данным «МегаФона», у крупных водоемов в выходные дни нагрузка на мобильную сеть увеличивается до 30%. Новое оборудование позволяет сети справляться с этим наплывом. Кроме того, в жару специалисты «МегаФона» уделяют особое внимание климатической подготовке оборудования. Все новые станции оснащены системами охлаждения, которые не дают технике перегреться при высоких температурах. Это гарантирует стабильную работу сети в жару до 40 °C.

«Лето — время, когда городские жители стремятся к воде. Мы заранее усиливаем связь в самых популярных местах отдыха у водоемов, чтобы абоненты могли оставаться на связи даже в пиковые часы. При этом важно, чтобы оборудование выдерживало любую погоду. Все наши станции оснащены климатическими системами, которые защищают их от перегрева и обеспечивают стабильную работу сети в любых условиях», — отметил Денис Трофимчук, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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