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На самом большом речном острове Волги Сарпинском развернули базовую станцию МТС

МТС развернула сеть LTE на острове Сарпинский в Волгограде. Благодаря строительству новой базовой станции жители острова, владельцы дачных участков, туристы и любители отдыха на природе получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Остров Сарпинский считается крупнейшим речным островом Волги и европейской части России. Он расположен в границах Волгограда и остается одной из самых уникальных природных территорий региона. Здесь находятся дачные массивы, туристические маршруты, популярные места отдыха и рыбалки. В теплое время года остров ежедневно посещают тысячи жителей и гостей региона. Новое телеком-оборудование позволило обеспечить устойчивое покрытие и высокие скорости мобильного интернета на значительной части территории острова. Пользователи смогут комфортно пользоваться навигационными сервисами, онлайн-картами, банковскими приложениями, мессенджерами и видеосвязью даже в высокий сезон, когда число посетителей Сарпинского традиционно увеличивается.

При развитии сети МТС использует обезличенную аналитику Big Data, которая помогает учитывать сезонные туристические потоки, транспортную доступность территорий и востребованность цифровых сервисов. Такой подход позволяет развивать телеком-инфраструктуру не только в густонаселенных районах, но и в популярных рекреационных зонах региона.

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«Сарпинский – уникальная территория, которая находится в границах Волгограда, но по ощущению остается настоящим островным миром. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей на отдых, рыбалку и дачные участки. Мы видим растущий интерес к этой территории и последовательно расширяем цифровую инфраструктуру региона, чтобы качественная связь была доступна не только в городских кварталах, но и в популярных местах отдыха. Запуск сети на острове позволит жителям и гостям Сарпинского оставаться на связи, пользоваться привычными цифровыми сервисами и чувствовать себя комфортно даже вдали от городской инфраструктуры», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Запуск базовой станции на Сарпинском стал частью масштабной программы развития телеком-инфраструктуры МТС в Волгоградской области. За последний год МТС построила и модернизировала более 150 базовых станций в Волгоградской области. Ранее компания усилила сеть в популярных туристических и рекреационных зонах, включая остров Зеленый под Волжским, Центральную набережную Волгограда в районе амфитеатра, территорию Волго-Донского судоходного канала и другие общественные пространства. В 2026 г. МТС также расширила покрытие и увеличила скорость мобильного интернета на ключевых федеральных трассах Волгоградской области: Р-228 Волгоград-Саратов, Р-260 Волгоград-Ростов и Е-119 «Каспий», которые являются основными маршрутами для жителей региона, туристов и автомобилистов юга России.

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