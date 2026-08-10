«М.Видео»: спрос на комплектующие для ПК вырос в 15 раз с начала 2026 года

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи в своих каналах комплектующих для персональных компьютеров в I полугодии 2026 г. В июне оборот категории оказался почти в 15 раз выше, чем в январе. Наиболее активно россияне собирали и модернизировали компьютеры весной: в пиковом апреле продажи превысили январский уровень почти в 25 раз, а в мае — почти в 19 раз. Покупатели выбирали видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-й серии, процессоры AMD Ryzen, оперативную память DDR5, материнские платы, мощные блоки питания и производительные системы охлаждения. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Компьютерные комплектующие» компании «М.Видео» Федор Павленко: «С начала года интерес покупателей к комплектующим для самостоятельной сборки компьютеров заметно увеличился. В июне оборот категории оказался почти в 15 раз выше январского уровня, а максимальная активность пришлась на апрель, когда показатель вырос почти в 25 раз. При этом пользователи приобретают не только видеокарты, но и процессоры, оперативную память DDR5, материнские платы, блоки питания, корпуса и системы охлаждения. Покупатели стремятся самостоятельно определить баланс между производительностью и стоимостью системы. Одни выбирают доступные и проверенные платформы, другие собирают производительные игровые компьютеры с видеокартами RTX 5070 Ti и RTX 5080, процессорами Ryzen X3D и жидкостным охлаждением. Общим остается желание получить сбалансированную конфигурацию с запасом производительности и возможностью дальнейшего обновления».

Интерес к самостоятельной сборке и комплексному обновлению компьютеров начал резко увеличиваться в марте. По сравнению с январем оборот комплектующих в этом месяце вырос более чем в девять раз. Максимальная активность пришлась на апрель, когда показатель оказался в 24,5 раза выше январского. В мае превышение составило 18,8 раза, а в июне — 14,6 раза.

Таким образом, наиболее активно комплектующие для компьютеров россияне приобретали с апреля по июнь. На этот период пришлось более 80% оборота категории за первое полугодие. Такая динамика может быть связана с подготовкой пользователей к осеннему сезону игровых и программных новинок, обновлением домашних рабочих станций, а также желанием заранее собрать систему с запасом производительности на несколько лет.

Структура продаж показывает, что покупатели не ограничиваются заменой одного компонента. Одновременно с видеокартами растет интерес к процессорам, оперативной памяти, материнским платам, блокам питания, корпусам и охлаждению. Это указывает на распространение комплексных сборок, при которых пользователь самостоятельно подбирает конфигурацию под игры, работу с графикой, создание контента и другие ресурсоемкие задачи.

Видеокарты: спрос с начала года вырос более чем в 19 раз

Главным драйвером категории стали видеокарты. В июне их оборот оказался в 19,3 раза выше, чем в январе. Пиковым месяцем также стал апрель, когда продажи превысили январский показатель более чем в 34 раза.

Практически весь топ наиболее востребованных моделей сформировали видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Первое место заняла Gigabyte GeForce RTX 5060 Eagle OC 8 ГБ. Следом расположились MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC 16 ГБ и Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC 16 ГБ.

В пятерку лидеров также вошли Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC SFF 16 ГБ и MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X OC Plus 16 ГБ.

Рейтинг показывает, что наиболее широкий спрос сформировался вокруг RTX 5060 и RTX 5060 Ti, однако заметную долю продаж обеспечили и более производительные RTX 5070 Ti и RTX 5080. Покупатели собирают системы разных ценовых уровней, но преимущественно ориентируются на актуальное поколение видеокарт.

Оперативная память: продажи увеличились в 12 раз

В июне оборот оперативной памяти оказался в 12,1 раза выше январского. Именно июнь стал наиболее активным месяцем для сегмента, тогда как в остальных крупных категориях пик преимущественно пришелся на апрель.

В топе продаж доминировала память DDR5. На первых двух местах оказались комплекты Netac Shadow DDR5-6000 объемом 32 ГБ в черном и белом исполнении. Далее расположились модули Netac Shadow III DDR5-6000 объемом 16 ГБ, а также комплект Netac Shadow DDR5 объемом 64 ГБ.

Такая структура спроса показывает, что наиболее востребованным объемом памяти для новой сборки становятся 32 ГБ. При этом покупатели все чаще выбирают частоту 6000 МГц, оптимальную для современных игровых платформ, а комплекты на 64 ГБ приобретают для более производительных рабочих конфигураций.

Процессоры: рост более чем в 60 раз

Наиболее заметную динамику среди крупных компонентов показали процессоры. В июне их оборот оказался в 61,7 раза выше, чем в январе. Максимальный показатель был зафиксирован в апреле — почти в 139 раз выше январского уровня. В мае превышение составило около 129 раз.

Лидером продаж стал AMD Ryzen 7 5700X. Вторую и третью позиции заняли разные товарные версии AMD Ryzen 7 9800X3D. Далее расположились AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 7 7800X3D.

Результаты отражают два основных сценария самостоятельной сборки. Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 5700X выбирают для доступных и сбалансированных систем на проверенной платформе AM4. Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D востребованы в производительных игровых компьютерах на современной платформе AM5.

Материнские платы: продажи выросли почти в пять раз

В июне оборот материнских плат был в 4,7 раза выше январского. Самым активным месяцем стал апрель, когда продажи превысили уровень начала года более чем в десять раз. В мае показатель был выше январского в 8,7 раза.

Первое место среди моделей заняла ASUS ROG Crosshair VIII Impact. На второй позиции расположилась MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi, на третьей — MSI MAG B850 Tomahawk WiFi.

Пятерку лидеров дополнили MSI B550M PRO-VDH и Gigabyte B550M K.

Высокие позиции моделей на чипсете B550 соответствуют устойчивому спросу на процессоры для платформы AM4. Одновременно попадание платы B850 в тройку лидеров подтверждает рост интереса к новым сборкам на платформе AM5 с поддержкой памяти DDR5.

Блоки питания: рост более чем в три раза

Оборот блоков питания в июне превысил январский показатель в 3,2 раза. Максимальная активность пришлась на апрель, когда продажи были выше уровня начала года в 5,3 раза. В мае превышение составило 4,4 раза.

Самой популярной моделью стал Thermalright TR-TG 850S мощностью 850 Вт. Второе место занял MSI MAG A750BN PCIe 5 мощностью 750 Вт, третье — Thermalright TR-SG 850S мощностью 850 Вт.

В топ-5 также вошли блок питания ASUS мощностью 850 Вт и FSP MEGA-1350TI мощностью 1350 Вт.

Основной спрос сосредоточился на моделях мощностью 750–850 Вт. Такой диапазон подходит для большинства современных игровых компьютеров и позволяет оставить запас для последующей замены процессора или видеокарты. Дополнительным фактором становится поддержка PCIe 5, необходимая для актуальных графических ускорителей.

Корпуса: продажи выросли в 2,5 раза

В июне оборот корпусов оказался в 2,5 раза выше январского. Максимальный результат был зафиксирован в апреле — в 2,8 раза выше уровня начала года.

Лидером стал премиальный Asus ROG Hyperion GR701 BTF Edition. Второе место занял Zalman N4 Rev.1 Black, третье — Foxline FL-BQ5. Далее расположились ExeGate EX292859RUS и стандартная версия ASUS ROG Hyperion GR701.

Одновременное присутствие в рейтинге доступных и премиальных моделей показывает, что корпус становится не только функциональной частью сборки, но и элементом оформления игрового или рабочего пространства. Часть покупателей выбирает практичные базовые решения, другие ориентируются на крупные корпуса с продуманной организацией кабелей, подсветкой и возможностью установки мощного охлаждения.

Жидкостное охлаждение: рост более чем в 19 раз

Одну из наиболее высокой динамик продемонстрировали жидкостные системы охлаждения. В июне их оборот оказался в 19,1 раза выше январского, а апрельский показатель превысил уровень начала года почти в 14 раз.

Основной спрос сформировали модели ARCTIC. В числе лидеров оказались Arctic ACFRE00180A, Arctic ACFRE00184A, Arctic ACFRE00181A и Arctic ACFRE00185A. Пятую позицию заняла система SAMA L60.

В отдельной категории водяного охлаждения лидировали Arctic ACFRE00189A, Arctic ACFRE00181A и Arctic Liquid Freezer III Pro 360. В топ-5 также вошли Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme и Arctic Liquid Freezer III Pro 240.

Наибольшим спросом пользуются производительные системы с радиаторами на 240 и 360 мм. Их выбирают для мощных процессоров, тихой работы компьютера и создания визуально завершенных игровых сборок.

Воздушное охлаждение и вентиляторы

Оборот кулеров для процессоров в июне был в 2,5 раза выше январского. Самыми активными месяцами стали апрель и май, когда продажи превышали показатель начала года примерно в 3,6–3,8 раза.

Рейтинг процессорных кулеров возглавил ID-Cooling Frozn A620 Pro SE ARGB. Далее расположились DeepCool AG620 BK ARGB V2, LYAMBDA LPC-03, ID-Cooling SE-904-XT и 4FAN C4UL815B.

В сегменте корпусных вентиляторов июньские продажи превысили январский показатель в 3,3 раза. Первое место занял комплект ARCTIC P12 Pro PST 5-pack, второе — Arctic P12 Pro A-RGB 3-pack, третье — Arctic P14 Pro PST. В топ-5 также вошли LYAMBDA LAC-01 и 4FAN F40.

Высокий спрос одновременно на жидкостные системы, башенные кулеры и дополнительные корпусные вентиляторы подтверждает, что пользователи уделяют все больше внимания температуре, уровню шума и внешнему виду самостоятельно собранного компьютера.

Россияне собирают ПК под разные бюджеты и задачи

Продажи показывают, что единого универсального профиля самостоятельной сборки сегодня нет. В доступном сегменте покупатели сочетают процессоры Ryzen 5 5600 или Ryzen 7 5700X, платы B550 и видеокарты RTX 5060. В производительных конфигурациях выбирают Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 7 9800X3D, видеокарты RTX 5070 Ti и RTX 5080, платы нового поколения, блоки питания на 850 Вт и системы жидкостного охлаждения.

Самостоятельная сборка позволяет точнее распределить бюджет между компонентами, подобрать систему под конкретные игры и рабочие приложения, а также сохранить возможность дальнейшей модернизации. Рост сразу в нескольких взаимосвязанных категориях показывает, что пользователи все чаще рассматривают покупку комплектующих как создание целостной конфигурации, а не только как замену одного устаревшего элемента.



