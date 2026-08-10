Metrika42 On-prem помогла выявить скрытую деградацию операций «1С:ERP» в промышленном холдинге

EFSOL продолжает развитие Metrika42 On-prem — системы мониторинга и диагностики производительности «1С», которая разворачивается непосредственно в инфраструктуре заказчика. В июле 2026 г. команда Metrika42 расширила инструменты диагностики на основе реального кейса крупного промышленно-технологического холдинга: система помогла обнаружить проблемы производительности критичных операций одного из блоков учета в «1С:ERP», которые не были заметны по общей оценке состояния «1С», и сузить область дальнейшего расследования до прикладного и SQL-контекста. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Metrika42 On-prem предназначена в первую очередь для средних и крупных компаний, которым необходимо сохранять компоненты мониторинга и собираемые данные в собственном ИТ-контуре. Решение внедряется проектно, а специалисты заказчика получают доступ к данным мониторинга через наглядные дашборды. Архитектура, состав собираемых данных, дашборды, алерты и правила сопровождения адаптируются к инфраструктуре конкретного предприятия.

В исследуемой системе первоначальный профиль оценки производительности показывал APDEX 0,957 — уровень «Отлично». Однако анализ показал, что итоговую оценку существенно улучшало большое количество часто выполняемых быстрых операций. На их фоне более редкие, но значительно более медленные действия пользователей фактически терялись в общей статистике. Для более точной оценки специалисты создали отдельный профиль, сфокусированный на операциях записи, проведения и обработки платежных документов. APDEX этого профиля составил уже 0,122 — уровень «Неприемлемо».

Этот результат показал практическую ценность мониторинга критичных пользовательских сценариев вместо оценки «1С» только по усредненным показателям. Для ИТ-директора или руководителя «1С» общая зеленая метрика еще не означает, что сотрудники действительно работают с системой с приемлемой скоростью. Metrika42 позволяет выделить конкретные операции и бизнес-процессы и оценивать их относительно заданного целевого времени.

Для расследования проблемы в Metrika42 был использован инструмент сопоставления замеров производительности APDEX с событиями технологического журнала «1С». Благодаря этому специалист может перейти от факта медленной пользовательской операции непосредственно к серверным вызовам, обращениям к СУБД, блокировкам и другим событиям, происходившим в тот же момент. Также были улучшены возможности фильтрации и точность отображения данных на диагностических дашбордах.

В рассматриваемом кейсе среднее время операций записи и проведения документа «Списание безналичных денежных средств» достигало 13 секунд. За исследуемый период было зафиксировано 577 замеров. При детальном анализе одного из длительных пользовательских сценариев специалисты обнаружили большое количество коротких обращений к Microsoft SQL Server. В одном замере было зафиксировано 580 DBMSSQL-событий. Каждый запрос выполнялся быстро, однако их совокупное количество вместе с накладными расходами на взаимодействие между сервером «1С» и СУБД могло увеличивать общую продолжительность пользовательской операции. Эта гипотеза была подтверждена частично и потребовала дальнейшей проверки на данных информационной базы.

Одновременно Metrika42 позволила проверить несколько альтернативных причин деградации. Анализ CPU, RAM, сетевых показателей, дисковой подсистемы, рабочих процессов «1С» и Microsoft SQL Server не выявил устойчивого дефицита инфраструктурных ресурсов, способного объяснить наблюдаемое замедление. Не подтвердилось и существенное влияние блокировок или большого количества тяжелых клиент-серверных вызовов.

Для бизнеса такой подход снижает риск ошибочных решений по принципу «1С тормозит — нужно добавить серверных ресурсов». Вместо дорогостоящего расширения инфраструктуры без подтвержденной необходимости ИТ-команда получает фактические данные, позволяющие определить, на каком уровне следует продолжать расследование. В данном случае внимание удалось сместить с инфраструктуры на взаимодействие «1С» с СУБД и прикладную логику выполнения платежных операций.

В ходе эксплуатации Metrika42 инженеры получили более точные инструменты для сопоставления замеров производительности с событиями технологического журнала и последовательного сужения области анализа до конкретной базы, операции, пользователя и сессии. Это сокращает объем ручного поиска и помогает быстрее переходить от жалобы «1С тормозит» к проверяемым техническим гипотезам.

Metrika42 On-prem при этом развивается не как разовая инсталляция набора компонентов, а как сопровождаемая продуктовая поставка. В модели On-prem предусмотрены обновления компонентов инфраструктуры и продуктовых элементов, развитие дашбордов и оповещений, изменение состава собираемых метрик, реагирование на инфраструктурные инциденты компонентов Metrika42 и консультации специалистов заказчика. В расширенном варианте сопровождение также может включать работу с инцидентами производительности «1С» и оптимизацию с контролем показателей.

«В крупных системах «1С» проблема часто заключается уже не в отсутствии метрик, а в сложности правильно их интерпретировать. В этом кейсе общая оценка производительности выглядела отлично, хотя сотрудники сталкивались с длительными операциями при работе с документами. Наша задача — дать ИТ-команде возможность пройти весь путь от такого сигнала до конкретной операции, пользователя, событий технологического журнала и инфраструктурного контекста. В случае Metrika42 On-prem весь этот диагностический контур при этом остается внутри инфраструктуры заказчика», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.

Metrika42 On-prem ориентирована на организации, для которых «1С» является критичной корпоративной системой, а размещение диагностических данных во внешнем SaaS-контуре ограничено требованиями информационной безопасности или внутренней ИТ-политикой. Главная задача Metrika42 — не просто показать еще один график, а предоставить ИТ-команде фактуру для понимания проблемы и принятия решения.