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«МегаФон» обеспечил связь в новом терминале аэропорта Тюмени

Инженеры «МегаФона» развернули антенно‑фидерную систему внутри здания нового терминала международного аэропорта Рощино в Тюмени. Благодаря проведенным техническим мероприятиям пассажиры получили доступ к качественной связи и скоростному мобильному интернету на скорости до 75 Мбит/с даже в период повышенной туристической активности. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Воздушная гавань Тюмени в важнейшим транспортным хабом Урала и Сибири. Через него совершают перелеты как местные жители, так и тысячи вахтовиков, работающих на нефтегазовых производствах региона.

Масштабная реконструкция аэровокзала стартовала несколько лет назад. За это время появился новый корпус терминала с современным оборудованием, стойками регистрации, залами ожидания и передовой инфраструктурой. В июле 2026 г. был завершен второй этап реконструкции, после чего все вылетающие из Тюмени пассажиры стали проходить через новый терминал, а воздушная гавань получила возможность почти в четыре раза нарастить пассажиропоток и повысить общий уровень комфорта путешественников.

После запуска телеком-оборудования в здании нового терминала комфорта у пассажиров стало больше. Сигнал объекта связи теперь доступен во всех внутренних помещениях и на прилегающей территории.

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«Современного человека, особенно, если он куда-то летит, невозможно представить без смартфона. С помощью мобильного интернета мы получаем актуальную информацию, общаемся с близкими, решаем рабочие вопросы, подростки слушают музыку, а малыши с увлечением смотрят мультфильмы, что немного разгружает взрослых от забот. Наличие скоростной передачи данных заметно повышает комфорт пассажира. Мы разогнали интернет до 75 Мбит⁄с — этого хватит, чтобы с запасом обеспечить цифровые потребности путешественников», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Кроме того, после установки телеком-оборудования в здании аэровокзала стала доступна голосовая связь в режиме VoLTE — эта технология позволяет одновременно разговаривать и серфить в сети, обеспечивая высокую скорость соединения и отличное качество звука.

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