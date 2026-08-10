CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Медицинские колледжи, вузы и школы в пяти регионах получили комплексы «Телементор» для отработки практических навыков

Системный интегратор Open Vision в 2025 г. оснастил программно-аппаратными комплексами «Телементор» медицинские организации, колледжи, вузы и школы с профильными классами в пяти регионах России: Москве, Московской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Проекты реализованы в рамках модернизации материально-технической базы симуляционных центров и развития практической подготовки специалистов здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители Open Vision.

«Телементор» — интерактивный программно-аппаратный комплекс для отработки медицинских манипуляций и объективной оценки их выполнения. Обучающийся записывает свои действия на видео и сравнивает их с эталонным сценарием, преподаватель проверяет материалы и формирует автоматизированную оценку компетенций. Комплекс применяется при подготовке к первичной и периодической аккредитации медицинских работников, которая с 2021 г. является обязательным условием допуска к профессиональной деятельности.

Программное обеспечение «Телементор» является собственной разработкой системного интегратора Open Vision. ПО включено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России (регистрационный номер 22044 от 4 апреля 2024 г.).

Татьяна Смарцева, руководитель проектов в сфере здравоохранения Open Vision: «Комплекс не заменяет преподавателя и не принимает решений за него — он снимает рутину и делает процесс оценки прозрачным. Учреждение само выбирает манекены и сценарии под свою программу. Подготовка медицинских специалистов невозможна без регулярной практики и понятных критериев оценки, и мы видим устойчивый спрос на решения, которые позволяют стандартизировать обучение, сохранив гибкость сценариев».

Поставкам 2025 г. предшествовало обновление продуктовой линейки. В аппаратной платформе флагманской версии комплекса заменены материалы на более износостойкие, в основу стойки добавлен металлический каркас, переработана компоновка элементов для удобства работы и обслуживания. Дизайн выполнен в светлых оттенках, чтобы комплекс вписывался в интерьер медицинских помещений.

«Телементор Лайт» — версия флагмана на упрощенной аппаратной платформе: с меньшими габаритами и весом, более низкой стоимостью и коротким сроком производства. В 2025 г. вышла модификация «Лайт» второго поколения: основание стола из ЛДСП заменено на металл и закаленное стекло, блок электроники стал компактнее и доступнее для обслуживания, а конструкция стала разборной.

Именно разборная конструкция помогла расширить географию поставок. Комплекс компактно упаковывается и доставляется в удаленные регионы, где создание симуляционных классов ограничено логистикой.

telementor700.jpg

Пресс-служба Open Vision
«Телементор Лайт» версия 2.0

Обновлена и библиотека обучающих материалов комплекса. Компания записала новые видеоматериалы, соответствующие актуальным медицинским стандартам и клиническим задачам. Следующий этап развития комплекса — обновление программного обеспечения.

«В новой версии ПО мы устраняем выявленные в ходе эксплуатации ошибки, повышаем скорость и стабильность работы системы. Это следующий шаг после обновления аппаратной платформы и учебных материалов», — сказал Дмитрий Семерухин, менеджер по развитию бизнеса в сфере здравоохранения Open Vision.

Обновленные видеоматериалы доступны учреждениям в рамках технической поддержки или действующего договора, новая версия ПО станет доступна на тех же условиях.

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА
Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

Два флагманских комплекса поставлены в новый корпус Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля в Московской области — оборудование введено в эксплуатацию вместе с отделением и используется для обучения среднего медицинского персонала.

В Одинцовской областной больнице (ГБУЗ МО) ранее установленный флагманский комплекс по запросу учреждения заменен на «Телементор Лайт» версии 1.0: он вошел в оснащение симуляционного центра гинекологии наряду с манекенами и используется в том числе на профориентационных занятиях со школьниками.

Важным для компании стал проект в Иркутском государственном медицинском университете: установленный там комплекс проработал в учебном процессе с 2019 г., и в 2025 г. вуз в рамках плановой модернизации материально-технической базы заменил его на обновленную модификацию 2.0 с новым содержанием сценариев.

Два комплекса «Телементор Лайт» версии 1.0 установлены в Барабинском медицинском колледже (Новосибирская область) — под них выделены два отдельных кабинета, где студенты отрабатывают сестринские манипуляции.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

В Нижневартовском медицинском колледже (ХМАО) комплекс используется не только в подготовке студентов: обучение на нем прошли преподаватели и технические специалисты симуляционного центра, в том числе по действиям при технических сбоях оборудования.

Комплексы версии «Лайт 2.0» поставлены в школы, развивающие медицинские классы, включая новый корпус «ГБОУ Школы № 2030» в Москве и «СОШ № 4» в Мегионе, ХМАО. Школа в Мегионе получила финансирование на оснащение кабинета после победы в региональном конкурсе инициативных проектов — школьники отрабатывают на комплексе манипуляции во внеучебное время.

«Обучение с детьми проходит отлично! С продуктом очень просто и удобно работать. Теперь ученики могут самостоятельно тренировать навыки, а я только присматриваю за ними», — сказала Саният Аскерова, учитель биологии МАОУ «СОШ №4».

По итогам поставок учреждения получили инструменты для системной отработки практических навыков, объективной оценки действий обучающихся и масштабирования образовательных программ без увеличения нагрузки на преподавательский состав.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

ИТ-компания выиграла суд у МВД из-за поставки СХД. Но уголовное дело продолжается

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Британские морские разведывательные беспилотники ВМС отправляли данные в Китай

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Российский ИИ-рынок только начинает разгоняться, но уже превысил 316 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще