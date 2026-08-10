Каждый четвертый сотрудник готов использовать ИИ в работе, но сталкивается с ограничениями

Компания-разработчик ИИ-решений Embedika совместно с сервисом «Работа.ру» выяснила, как сотрудники российских компаний работают с корпоративной информацией и документами, с какими трудностями сталкиваются и какие функции искусственного интеллекта считают наиболее полезными. Об этом CNews сообщили представители Embedika.

Согласно результатам, публичные ИИ-сервисы, например ChatGPT, YandexGPT или GigaChat, для рабочих задач используют 39% сотрудников: 13% делают это регулярно, 26% от случая к случаю. При этом 61% опрошенных не используют такие инструменты: 35% не видят в этом необходимости, 20% хотели бы применять ИИ, но по разным причинам не делают этого, а 6% сообщили о прямом корпоративном запрете.

Таким образом, как минимум 26% работников можно рассматривать как потенциальных пользователей ИИ-сервисов: они либо уже хотят применять их, либо ограничены внутренними правилами компании. Организации вводят запреты, опасаясь утечек данных при работе с публичными ИИ-сервисами. Однако без безопасных корпоративных альтернатив такие ограничения могут сдерживать автоматизацию там, где сотрудники уже готовы использовать ИИ.

Среди задач, которые занимают больше всего времени при работе с документами и информацией, 36% респондентов назвали проверку: поиск и исправление ошибок, сверку версий и актуальности данных. Еще 35% отметили чтение и анализ объемных документов и отчетов, 31% — поиск нужных файлов, данных в корпоративных системах, почте и рабочих чатах.

Наиболее востребованной ИИ-функцией стал умный поиск: 46% сотрудников хотели бы использовать инструмент, который помогает находить нужную информацию, отталкиваясь от смысла запроса, а не только ключевых слов. Еще 43% респондентов отметили сведение данных из разных источников в таблицу, 35% — ИИ-проверку на наличие ошибок и соответствие стандартам.

Функции, связанные с подготовкой текстов, также входят в число заметных запросов, но уступают по востребованности аналитическим: 21% выбрали автоматическое составление кратких выжимок из документов, 20% — генерацию черновиков по шаблону. Они могут использоваться при подготовке отчетов, документации, типовых ответов и материалов, которые должны соответствовать внутренним требованиям компании.

Исследование также показало разрыв между запросом сотрудников и текущим уровнем внедрения ИИ в корпоративных системах. 51% опрошенных заявили, что в их компаниях либо нет встроенных ИИ-функций, либо они не знают об их существовании. Среди доступных инструментов чаще всего встречаются чат-боты для ответов по базе знаний — 22%. Автоматическое составление выжимок доступно 15% сотрудников, генерация черновиков по шаблону — 14%, умный поиск — 13%, ИИ-аналитика данных — 9%.

Среди сотрудников, которые используют ИИ в рабочих задачах, доля тех, кто отмечает ускорение, почти в три раза превышает процент тех, кто сталкивается с замедлением. 30% пользователей сообщили об увеличении скорости, ещё 11% не заметили существенных изменений. Только 10% отметили, что задачи стали занимать больше времени из-за необходимости проверять ответы ИИ.

«В работе с документами у сотрудников часто уходит время не на сложные решения, а на поиск, сверку и проверку информации. ИИ может снять часть этой нагрузки, если он встроен в привычные корпоративные системы и работает с учетом требований компании к безопасности данных. Для бизнеса это вопрос эффективности ежедневных процессов: как быстро сотрудники находят нужную информацию, проверяют ее и используют в работе», — сказала Айканыш Орозбаева, директор по развитию бизнеса Embedika.