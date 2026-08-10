«JTI Россия» внедрила локальную HR-платформу Mirapolis HCM при поддержке Axenix

Консалтинговая технологическая компания Axenix сообщила о внедрении системы управления талантами на базе Mirapolis HCM для «JTI Россия» — одного из крупнейших игроков FMCG-рынка. Реализация проекта позволила заказчику перейти на единую локальную HR-платформу, обеспечить непрерывность ключевых бизнес-процессов и необходимый уровень автоматизации.

Перед Axenix стояла задача перевести ключевые HR-процессы JTI на единую локальную систему, обеспечив непрерывность работы и запуск приоритетного контура автоматизации. Проект был реализован в три этапа, последовательно закрывающих ключевые бизнес-процессы клиента: от подбора, обучения и индивидуального плана развития до ежегодной оценки результативности и формирования кадрового резерва.

В рамках внедрения была выстроена единая цифровая среда, охватывающая около 4 тыс. сотрудников, а переход на новое решение осуществлялся с использованием MVP-подхода и последующим расширением функциональности до целевой модели.

Особенностью проекта стала высокая степень кастомизации решения под требования заказчика. В частности, командой Axenix был разработан блок матрицы талантов для проведения калибровочных сессий и оценки сотрудников. Стандартная функциональность системы была переработана и адаптирована под бизнес-процессы «JTI Россия». Реализован бесшовный обмен данными с «1С:ЗУП», интеграция с корпоративными системами, а также внешними платформами для подбора персонала, что позволило обеспечить целостность HR-ландшафта.

Команда Axenix обработала сотни пользовательских обращений и подготовила обширную базу обучающих материалов, включая инструкции и видеогайды, что позволило ускорить адаптацию сотрудников к новой системе и обеспечить стабильную эксплуатацию решения.

«Для нас было критически важно обеспечить непрерывность HR-процессов и сохранить целостность ключевых функций. Проект с Axenix позволил не только решить эту задачу, но и создать основу для дальнейшего развития управления талантами c учетом наших бизнес-потребностей в оценке, обучении и формировании кадрового резерва», — сказала Маргарита Хван, руководитель по цифровизации HR-процессов «JTI Россия».

«Реализация данного проекта стала закономерным этапом развития нашей HCM-практики. Бизнесу сегодня важна предсказуемость HR-процессов в условиях, когда команды распределены и работают в гибридном формате. Мы выстроили решение, которое сопровождает сотрудника на всех этапах — от адаптации до формирования кадрового резерва — и объединяет все бизнес-процессы в единой среде. Проект с «JTI Россия» показывает, что локальная HCM-платформа способна закрывать эти задачи на уровне глобальных систем и при этом оставаться гибкой для дальнейшего масштабирования», — сказал Александр Аверкиев, руководитель ИТ-проектов Axenix.

«Совместная работа с Axenix позволила не только реализовать базовый функционал, но и расширить возможности платформы за счет высокой экспертизы команды в глобальных решениях», — отметил Кирилл Дьяков, управляющий партнер Mirapolis.

В 2026 г. активно выполняется следующий этап — расширение функциональности и внедрение новых процессов, направленных на повышение эффективности HR-процессов и дальнейшую цифровизацию управления персоналом.