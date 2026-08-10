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BSS перевела «Речевую аналитику» на рельсы автономных ИИ-агентов

Компания BSS представила мажорное обновление 2.15 «Речевой аналитики». Ключевой вектор релиза — эволюция встроенного искусственного интеллекта из инструмента реактивной обработки запросов в полноценного проактивного ИИ-агента, способного самостоятельно управлять качеством клиентского сервиса.

Главной инновацией версии 2.15 стала трансформация инсайт-режима в автономного инсайт-агента. Теперь ИИ не требует постоянного участия пользователя: по заданному расписанию он самостоятельно анализирует коллекции записей, выявляет паттерны и аномалии, формирует инсайты и автоматически рассылает отчеты заинтересованным лицам, включая смежные подразделения, которые не являются прямыми пользователями системы.

Внедрение технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation) в автоматические оценочные карты позволяет бизнесу получать семантический контроль качества на основе корпоративных баз знаний или загруженных регламентов без необходимости сложной интеграции.

Для подразделений контроля качества (КК) релиз принес существенное повышение эффективности. В модуле контактного центра усовершенствован механизм семплинга: теперь в одной задаче можно зафиксировать множественные условия отбора за разные периоды, что оптимизирует время при работе в системе. Внедрен интерактивный виджет «Дерево маркеров» для наглядной визуализации тематик и подтематик с возможностью глубокой фильтрации, а также новый отчет «Распределение оценок» для трекинга нагрузки контролеров. Для экономии времени сотрудников контроля качества добавлены «Справочники» — предустановленные варианты обратной связи и тематизации.

Значительные обновления получил агент-тренер. ИИ-собеседник теперь поддерживает выбор языка общения, а система оценивания стала многоуровневой (включая критические цели, мгновенно прекращающие симуляцию). Важнейшее нововведение — ИИ начал предоставлять подробное обоснование для каждой цели: почему она зачтена, не зачтена или выполнена частично. Результаты обучения теперь агрегируются в новом «Дашборде ученика».

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Зрелость платформы также подчеркивает масштабный UX/UI-рефакторинг: внедрен современный компонент с расширенной фильтрацией во всех списках, адаптивный виджет со статистикой диалогов, улучшен Конструктор отчетов и реализована транскрибация аудиосообщений в текстовых чатах.

«В версии 2.15 мы фактически стерли грань между аналитическим инструментом и цифровым сотрудником. Объединив обновленный инсайт-режим и возможность автономной работы, мы вывели на рынок полноценного ИИ-агента. Он не просто ждет запроса от аналитика, а самостоятельно мониторит массивы коммуникаций, находит скрытые взаимосвязи и проактивно доставляет инсайты бизнесу. Наша цель — дать компаниям технологию, которая работает на опережение, беря на себя рутину и позволяя людям фокусироваться на принятии стратегических решений», — сказала Анна Ивлева, владелец продукта «Речевая Аналитика» департамента голосовых цифровых технологий компании BSS.

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