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Bi.Zone: До 72% организаций имеют признаки использования ИИ-агентов в инфраструктуре

По данным Bi.Zone SOC, наиболее распространенными агентами в инфраструктурах российских компаний являются Cursor (24%), Codex (24%), Copilot (17%) и Claude Code (8%). При этом наличие агента на рабочей станции еще не означает его активного использования. Исходя из оценки фактической активности, в топ-5 агентов входят Codex (54%), Claude Code (13%), Cursor (12%), Zed (9%) и OpenCode (9%). Такое различие показывает, что распространенность инструмента не всегда отражает его реальную востребованность и уровень потенциального риска. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Современные ИИ-агенты способны самостоятельно выполнять действия, взаимодействовать с внешними сервисами и получать доступ к корпоративным ресурсам. На практике такие системы часто имеют доступ к репозиториям исходного кода, облачным платформам, внутренним API, корпоративным документам и другим критически важным данным. В случае компрометации злоумышленники могут использовать эти возможности для получения доступа к инфраструктуре компании.

Актуальность угрозы подтверждается и на практике. В ходе одного из расследований специалисты Bi.Zone SOC обнаружили признаки компрометации рабочей станции: пользователь применял ИИ-агент для запуска задач на других компьютерах. Агент самостоятельно устанавливал наступательные инструменты и выполнял команды в целевых системах от имени пользователя. Подобные сценарии существенно осложняют работу специалистов по защите: им приходится дополнительно устанавливать, какие действия инициировал сам пользователь, а какие автономно выполнил агент.

Отдельный риск представляет shadow AI — использование сотрудниками ИИ-инструментов, плагинов и агентских компонентов без согласования со службами ИT и кибербезопасности. В отличие от обычного программного обеспечения такие решения способны самостоятельно принимать решения, выполнять команды и работать с корпоративными данными, поэтому требуют отдельного контроля со стороны служб кибербезопасности.

Теймур Хеирхабаров, директор по продуктам Bi.Zone: «ИИ-агенты становятся новым классом корпоративных инструментов, которые требуют системного контроля со стороны служб IT и кибербезопасности. Многие из них получают доступ к внутренним данным, репозиториям и корпоративным API, поэтому ошибки настройки, избыточные привилегии или компрометация таких систем могут стать причиной серьезных инцидентов. В этих условиях важно понимать не только какие ИИ-инструменты используются в компании, но и насколько активно они применяются и какие возможности получают внутри инфраструктуры. Анализ технических признаков их работы позволяет увидеть реальную картину использования ИИ-инструментов, которую невозможно получить только за счет опросов сотрудников или учета установленного программного обеспечения».

Анализ комплексной телеметрии позволяет провести инвентаризацию ИИ-агентов и связанных с ними компонентов, однако выбор подхода к управлению такими инструментами остается за директорами по безопасности — ограничивать их использование или переводить в контролируемый контур с понятными правилами доступа.

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