АО «Портовый Альянс» переводит учет тысяч ИТ-активов в SimpleOne ITAM

АО «Портовый Альянс», транспортно-логистический холдинг, управляющий сетью морских портов и терминалов на трех магистральных экспортных направлениях, переводит учет ИТ-активов в систему SimpleOne ITAM. Решение компании SimpleOne (направление прикладных бизнес‑систем корпорации ITG) становится единым контуром учета оборудования, лицензий и подписок для головного офиса и шести портов группы. Проект реализован совместно с интегратором ГК «Медиа‑тел». Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Сегодня в SimpleOne ITAM учитываются около 10 тыс. аппаратных активов, расположенных на 12 складах и шести производственных единицах. В системе ведется полный жизненный цикл оборудования: закупка, поступление на склад по спецификации, выдача пользователю, перемещение между подразделениями, ремонт и модернизация, списание. Одновременно платформа обеспечивает учет нематериальных активов — программного обеспечения, лицензий и подписок — с той же логикой управления активами и сроками действия.

«Каждый порт — это своя специфика оборудования, процессов и требований, и универсальных решений здесь не существует. Поэтому бизнесу нужна не жесткая коробочная система, а платформа, которая может настраиваться под реальные условия каждой площадки — от периферийного оборудования до интеграции с ERP-системами. Именно такой подход позволяет холдингу получить единый источник достоверных данных по всем портам и двигаться к своим стратегическим целям без потери контроля над активами на местах», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ услугами ГК «Медиа-тел».

До перехода на единую систему каждый порт и подразделение «Портового Альянса» вели свои реестры ИТ-активов в Excel‑таблицах, локальных учетных системах и трекерах. Правила заведения, оприходования и списания отличались, а головной офис собирал данные об остатках вручную, что приводило к потерям и дублированию активов и осложняло учет активов и планирование закупок.

С переходом на SimpleOne ITAM «Портовый Альянс» привел учет ИТ-активов к единым правилам и избавился от ручной сверки данных между ИТ и бухгалтерией. Платформа собирает данные об оборудовании, его движении, остатках и заявках в одном пространстве, что позволяет планировать закупки и использовать имеющиеся ресурсы более рационально. Для сотрудников холдинга запущен портал самообслуживания, через который можно заказывать оборудование и проводить самоинвентаризацию, не обращаясь напрямую в ИТ‑отдел.

Отдельное внимание было уделено настройке периферийного оборудования для инвентаризации. В портах используются терминалы для сканирования штрихкодов и QR-кодов, а также принтеры для печати этикеток различных производителей и моделей.

«Для нас было важно не просто автоматизировать существующие процессы, а создать единую цифровую платформу, которая сможет развиваться вместе с бизнесом. В результате мы получили решение, которое обеспечивает прозрачность операций, единые стандарты учета и создает основу для дальнейшей цифровизации», — отметил Максим Кислов, директор по цифровому развитию АО «Портовый альянс».

Следующим шагом для «Портового Альянса» станет расширение учета на ИТ‑услуги и внедрение автодискаверинга — автоматического обнаружения устройств в инфраструктуре для пополнения данных без ручного ввода. Также обсуждается перенос ITSM‑процессов на платформу SimpleOne.

«Проект в “Портовом Альянсе” показывает, зачем бизнесу нужна именно платформа, а не коробочный продукт. Коллегам требовалось не просто учесть оборудование, но и автоматизировать скоринг поставщиков, печать этикеток на разном периферийном оборудовании, синхронизировать терминологию с SAP и управлять подписками наравне с физическими активами. Low-code и Pro-code инструменты SimpleOne позволяют делать это без потери целостности архитектуры», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.