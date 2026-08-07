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В депо Карымская полностью оцифрован процесс заправки букс моторно-осевых подшипников локомотивов

В сервисном локомотивном депо Карымская Забайкальского филиала «ЛокоТех-Сервиса» успешно внедрен первый на сети железных дорог цифровой комплекс автоматической заправки букс моторно-осевых подшипников локомотивов с передачей данных в АСУ СГ. Об этом CNews сообщил представитель компании «ЛокоТех».

Проект реализован в рамках стратегии цифровой трансформации «ЛокоТех». Комплекс в режиме реального времени контролирует и передает информацию об объемах заправки осевым маслом в автоматизированную систему управления «Сетевой график» (АСУ СГ), а также в «1С:ERP» для автоматического списания объемов смазки.

Обеспечение эксплуатационной надежности моторно-осевых подшипников (МОП) скольжения тягового подвижного состава, в первую очередь – тяжеловесного грузового парка электровозов семейства «Ермак», является одной из приоритетных задач технической политики сервисной компании.

Эксплуатация узлов трения экипажной части локомотивов в Забайкалье проходит в условиях предельных динамических и температурных нагрузок и стабильность их работы напрямую связана со своевременностью и точностью смазочного режима. При этом традиционная технология заправки и контроля осевого масла в буксы МОП – осуществляемая вручную при помощи заправочных пистолетов, не имеющих средств измерения нормативного уровня смазки и учета количества заправленной осевой смазки, несет определенные риски.

«В сервисном локомотивном депо Карымская проведена коренная модернизация процесса экипировки. Автоматизация этого процесса на критически важном Восточном полигоне — важный шаг к снижению отказов технических средств первого и второго рода», — сказал главный инженер Забайкальского филиала Владимир Слюнкин.

Автоматизированный комплекс дозированной заправки букс МОП охватывает 17 ремонтных позиций в 4 производственных корпусах.

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Это автоматизированная гидромеханическая система с числовым программным управлением, интегрированная в общедеповскую централизованную магистраль раздачи осевого масла. Главная технологическая новинка – бесшовная интеграция нижнего уровня автоматизации контроллеров заправочного комплекса с верхним информационным уровнем депо – АСУ СГ по защищенным цеховым каналам связи.

Процесс экипировки полностью прозрачен на всех уровнях. Система автоматически передает данные в АСУ СГ о количестве заправленного осевого масла в буксы МОП на секцию локомотива и на каждую буксу МОП локомотива в отдельности, а также система передает остаточное количество осевой смазки в буксе МОП до ее экипировки. Данные о фактическом количестве заправленного осевого масла в буксы МОП на секцию локомотива автоматически передаются в «1С:ERP» для его списания.

«Ключевой технологической особенностью системы является возможность не только учитывать объем заправляемой смазки, но и фиксировать завершение технологического процесса заправки каждой буксы, а также автоматически списывать ТМЦ. Это полностью исключает выпуск локомотива из депо с незаправленными буксами МОП, что напрямую влияет на надежность локомотива в эксплуатации», — сказал главный инженер «ЛокоТеха» Евгений Баранов.

Модульный принцип интеграции комплекса с цифровой экосистемой верхнего уровня позволяет внедрять данное решение на любых полигонах железных дорог с минимальными затратами на адаптацию программного обеспечения комплекса.

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