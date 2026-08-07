«Т-Банк» запустил ИИ-сотрудника для решения сложных сценариев клиентского обслуживания

«Т-Банк» внедрил ИИ-сотрудника «Афанасия Иванова» – он решает сложные сценарии клиентского обслуживания, которые раньше требовали участия человека. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Ежемесячно в поддержку «Т-Банка» поступает около 19 млн обращений. Если классические чат-боты автоматизируют простые и заранее описанные запросы, «Афанасий» способен разбираться в ситуации конкретного клиента и самостоятельно выполнять необходимые действия. Таким образом, ИИ-сотрудник берет на себя значительную часть рутинных операций, а специалисты получают возможность сфокусироваться на действительно сложных клиентских ситуациях, требующих оперативности реагирования, глубокого анализа, принятия решений и индивидуального подхода.

ИИ-сотрудник «Афанасий Иванов» отличается от других чат-ботов. Другие чат-боты работают по заданным сценариям: он умеет только то, что было заранее предусмотрено разработчиками, а при отклонении от сценария передает диалог сотруднику. «Афанасий» устроен иначе. Он работает в тех же информационных системах, что и сотрудники поддержки, анализирует информацию и самостоятельно выполняет необходимые действия. ИИ-сотрудник обучается на примерах работы специалистов и перенимает лучшие практики, постепенно повышая качество обслуживания.

Это позволяет подключать «Афанасия» к обращениям, где ответ зависит от данных и ситуации конкретного клиента. Например: «Какая у меня ставка?» или «Куда ушли деньги с карты?». В таких случаях недостаточно выбрать заранее подготовленный ответ: необходимо разобраться в контексте обращения, найти информацию по конкретному клиенту и при необходимости выполнить определенные действия в банковских системах.

«Афанасий» работает в двух режимах. В автономном режиме он самостоятельно ведет обращение от начала до конца. А также может взаимодействовать в режиме «второго пилота». ИИ-сотрудник выполняет только безопасные и простые действия, при сложных ситуациях он передает управление человеку, показывая подсказки сотруднику. Человек сам выбирает принимать ли совет или нет.

Еще одно преимущество технологии — скорость масштабирования. Полный запуск «Афанасия» на новый сценарий — от начала обучения до работы с реальными обращениями — сейчас занимает не более трех недель.

Сегодня «Афанасий» задействован в процессах, охватывающих около 30% всего клиентского обслуживания «Т-Банка».

В «Т-Мобайле» технология внедрена значительно глубже: с «Афанасием» работает 85% сотрудников поддержки. ИИ берет на себя часть их задач и высвобождает до 16% рабочего времени, которое сотрудники могут направить на решение более сложных обращений. За последний год показатель удовлетворенности клиентов качеством обслуживания «Афанасия» составил 78,7%. Целевой показатель на следующем этапе развития технологии установлен на уровне 84,3%. При этом развитие технологии не приводит к снижению качества обслуживания, а работа ИИ-сотрудника оценивается по тем же принципам, что и работа человека.

Следующий этап развития «Афанасия» — увеличение числа сценариев, в которых ИИ-сотрудник сможет самостоятельно или совместно со специалистом поддержки решать сложные клиентские задачи без снижения качества обслуживания.

Антон Логинов, вице-президент, директор по клиентскому опыту «Т-Банка»: «Наша задача не в том, чтобы заменить лучших сотрудников искусственным интеллектом, а в том, чтобы масштабировать их знания и опыт. «Афанасий» обучается на примерах работы специалистов, перенимает лучшие практики и помогает применять их в миллионах клиентских обращений. В результате экспертиза лучших сотрудников перестает быть ограничена временем одного человека и становится доступна каждому клиенту. При этом сами специалисты освобождаются от части задач и могут направить свое время туда, где действительно необходимы их опыт, внимание и нестандартный подход. ИИ-сотрудник не заменит наших лучших людей — он сделает так, чтобы лучшее от них досталось каждому».