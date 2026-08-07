«Ред ОС» стала доступна пользователям облачной инфраструктуры RCloud

Компания «Ред Софт» и облачная платформа RCloud by 3data заключили партнерское соглашение. После завершения тестирования совместимости в облаке RCloud стали доступны серверные редакции операционных систем «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

Пользователи RCloud получат возможность создавать виртуальные среды на базе «Ред ОС». Компании смогут выстраивать ИТ-инфраструктуру на российском технологическом стеке и соответствовать требованиям информационной безопасности. В облако RCloud включены стандартные и сертифицированные редакции операционной системы «Ред ОС».

«Тестирование показало, что «Ред ОС» органично вписывается в архитектуру нашей платформы и поддерживает основные инфраструктурные сценарии. Заказчики получают облачную платформу с российской операционной системой, которая выдерживает промышленные нагрузки. Мы готовы развивать это сотрудничество и расширять набор доступных сервисов для бизнеса вместе с «Ред Софт», — отметил ИТ-директор RCloud by 3data Валентин Соколов.

По оценкам аналитиков, рынок облачных сервисов в России продолжает уверенно расти: к концу 2026 г. объем IaaS, PaaS и SaaS-сервисов увеличится еще на 20-30%, что отражает высокий спрос на гибкие и безопасные решения. Все больше компаний переходят на российский технологический стек решений, чтобы снизить риски и соответствовать требованиям законодательства по безопасности и локализации данных.

Интеграция «Ред ОС» и RCloud позволяет компаниям использовать российское программное обеспечение и разворачивать корпоративные сервисы внутри зрелой облачной инфраструктуры, что делает модель «облако + отечественное ПО» конкурентоспособной и привлекательной для бизнеса и госсектора.

«Мы стремимся, чтобы «Ред ОС» была доступна в каждом сегменте инфраструктуры, включая облака. Партнерство с RCloud дает решение для компаний, которым нужна стабильность, масштабируемость и прозрачная техническая поддержка. Мы планируем развивать интеграционные сценарии с RCloud, чтобы предложить клиентам полный набор инструментов для построения современной импортонезависимой ИТ-среды», — сказал руководитель отдела по работе с партнерами «Ред Софт» Андрей Свиридов.