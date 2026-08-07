Конкурс на ИT-направления Московского Политеха достиг 110 человек на место

В Московском Политехе завершился прием согласий на зачисление по общему конкурсу. Самое популярное в этом году направление подготовки набрало 110 заявлений на одно бюджетное место. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Приемная кампания в Московском Политехе в 2026 г. идет с заметным ростом интереса абитуриентов: количество поступающих увеличилось примерно на 15% по сравнению с 2025 г. Наибольший конкурс традиционно сложился на ИT-направлениях — на самое популярное из них «Интеллектуальные информационно-измерительные системы» подано 110 заявлений на одно бюджетное место, еще на одно ИT-направление «Программное обеспечение информационных систем» претендует больше 100 человек на место, а на три направления — больше 90. Вторая по востребованности группа программ — машиностроение и транспорт, которые в университете являются базовыми факультетами.

Заметный интерес абитуриенты проявили и к смежным ИT-направлениям — геймдеву и информационной безопасности. На «Программное обеспечение игровой компьютерной индустрии» (геймдев) в рамках специальности «Информационные системы и технологии» подано 5059 заявлений, средний балл поступивших — близко к 84,6. На «Информационную безопасность» — 4619 заявлений при среднем балле около 84,7.

Прием согласий на зачисление по общему конкурсу завершился 5 августа 2026 г. в 12:00 по московскому времени, приказ о зачислении на основные конкурсные места университет издаст 7 августа 2026 г. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Московского Политеха Юрия Анфимова, свободных бюджетных мест к моменту завершения приема согласий не осталось, а проходные баллы выросли по сравнению с 2025 г.

«Еще четвертого августа утром, за полтора суток до окончания приема согласий, свободных бюджетных мест у нас уже не оставалось. Дальше подача согласий приводила только к росту проходного и среднего балла», — сказал Анфимов.

Среди иностранных абитуриентов в топ-7 стран по числу поданных заявлений неожиданно вошли Шри-Ланка и Бангладеш — наряду с традиционными для вуза Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Казахстаном и Беларусью.

По данным университета, в 2026 г. Московский Политех выбрали больше 36 тыс. абитуриентов, тогда как на момент завершения приема в 2025 г. их было около 31 тыс. По количеству поданных заявлений вуз вошел в топ-15 университетов страны наряду с классическими, медицинскими и другими, заняв 13 место, а по числу абитуриентов — 14.

Первокурсники нового набора уже с 1 сентября 2026 г. начнут учиться по новым правилам и для них — электронный студенческий билет станет обязательным документом: Московский Политех был одним из первых вузов страны, где два года обкатывали эту систему в рамках федерального эксперимента, а с этого года она стала обязательной для всех российских университетов.