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Инженеры сети мобильной связи МТС начали переход на единую цифровую систему FSM

МТС улучшит процессы технического обслуживания телеком-инфраструктуры: инженеры сети мобильной связи начали переход на единую цифровую систему FSM (Field Service Management). Её внедрение позволит оптимизировать и автоматизировать логистику выездных бригад, ускорить обслуживание оборудования и реагирование на инциденты, а также на 10% сократить время на оформление технической документации. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Решение стало дальнейшим развитием успешного кейса 2025 г. – тогда МТС внедрила FSM на федеральном уровне для монтажников фиксированного интернета. После создания специализированных модулей и адаптации интерфейсов система стала доступной инженерам, занятым обслуживанием базовых станций, транспортной сети и других телеком-объектов компании.

Сейчас цифровая система FSM объединяет два ключевых элемента: веб-платформу «МТС Координатор» для интеллектуального планирования и мобильное приложение Field для работы на объектах.

Платформа «МТС Координатор» в автоматическом режиме строит оптимальные маршруты из сотен тысяч задач. Алгоритм учитывает геолокацию, график работ, квалификацию сотрудников, приоритетность заявок и текущую дорожную обстановку.

Мобильное приложение Field выступает единым цифровым рабочим пространством инженера и обладает следующим основным функционалом: цифровой наряд и отчетность: заполнение чек-листов, актов выполненных работ и сопутствующего документооборота прямо на объекте без использования бумажных бланков; онлайн-мониторинг аварий: интеграция с системами сетевого управления для просмотра кодов ошибок и истории инцидентов на конкретной базовой станции в реальном времени; фотофиксация: прикрепление медиафайлов до и после проведения работ для автоматического подтверждения качества и закрытия заявки; офлайн-режим: сохранение функционала приложения в условиях отсутствия связи с автоматической синхронизацией данных при восстановлении сети.

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«Монтажники фиксированного интернета МТС высоко оценили удобство и функциональность FSM и для нас было важно предоставить такие же цифровые инструменты инженерам, работающим с мобильной инфраструктурой. Совместная работа технического блока и ИТ-подразделения компании позволила запустить решение, которое кардинально меняет подход к эксплуатации сетевой инфраструктуры. Система освобождает инженеров от бумажной рутины, упрощает сложные процессы и позволяет инженерам полностью сосредоточиться на техническом обслуживании сети», – сказала руководитель дирекции эксплуатации МТС Елена Якупова.

Для инженеров мобильной сети FSM уже работает в шести регионах: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Воронежская, Калужская и Кемеровская области. К концу 2027 г. решение будет масштабировано на все регионы присутствия компании.

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