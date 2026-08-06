В продуктах Deckhouse появился ИИ-ассистент: разбор инцидентов и настройка кластеров в режиме диалога

Российский вендор Deckhouse добавил ИИ-ассистента в два продукта — Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Observability Platform. Новый инструмент встроен в графический интерфейс решений и позволяет инженерам работать с инфраструктурой через чат: получать данные о состоянии систем, разбирать инциденты и выполнять типовые операции с подтверждением пользователя. А при сбоях ИИ-ассистент помогает быстрее определить вероятную первопричину и предлагает варианты исправления. Об этом CNews сообщил представитель Deckhouse.

Использование ИИ-ассистента снижает порог входа в работу с платформами Deckhouse и сокращает объём рутинных операций. За счёт этого компании могут быстрее выводить цифровые продукты на рынок, снижать влияние человеческого фактора на эксплуатацию и эффективнее использовать ресурсы инженерных команд.

При работе в Deckhouse Kubernetes Platform ассистент берёт на себя управление контейнерами и оценку состояния кластера. Пользователю достаточно описать задачу простым языком: ИИ предложит пошаговый алгоритм решения и самостоятельно выполнит его после подтверждения.

Ассистент также доступен в сценариях виртуализации. Платформа Deckhouse Kubernetes Platform поддерживает запуск виртуальных машин, и ИИ-помощник может подготовить конфигурацию ВМ, получить данные о состоянии кластера через Model Context Protocol (MCP), а затем — после подтверждения пользователя — развернуть виртуальную машину или выполнить её миграцию. Это позволяет быстрее предоставлять ресурсы разработчикам и тестировщикам и снижает нагрузку на инфраструктурные команды.

При работе с мониторингом и наблюдаемостью в Deckhouse Observability Platform и Deckhouse Kubernetes Platform ассистент помогает разобраться в состоянии систем и быстрее найти нужные данные. Вместо ручного сбора данных и анализа логов пользователь может быстро получить сводку по проблеме в чате, связать поведение сервисов с состоянием инфраструктуры и быстрее перейти от симптомов к причине инцидента. В результате сокращаются время устранения сбоев и связанные с ними операционные потери.

При этом ассистент не выходит за пределы существующей модели безопасности: все действия он выполняет от имени пользователя и только в рамках назначенных ему прав доступа (RBAC). Любые изменения в инфраструктуре происходят только после явного подтверждения со стороны человека, что позволяет сохранить контроль над критичными операциями.

Ассистент работает на основе OpenAI-совместимых моделей, в том числе развёрнутых во внутреннем контуре компании. Такой подход особенно важен для организаций с повышенными требованиями к безопасности и изоляции среды — в том числе для компаний из госсектора, финансовой отрасли и объектов критической информационной инфраструктуры. Даже в закрытых контурах они могут использовать ИИ для ускорения повседневных инфраструктурных задач и разбора инцидентов.

«ИИ-ассистент — это не замена инженеру, а способ существенно снизить порог входа в Kubernetes и когнитивную нагрузку. Он поможет эффективнее и проще эксплуатировать решения Deckhouse. Сейчас мы запускаем ассистента как экспериментальную функцию: пока что ИИ помогает управлять инфраструктурой и разбираться в её состоянии в режиме чат-бота. В будущем ассистент научится диагностировать инциденты, получит встроенную LLM для работы в офлайн-режиме и станет полноценным наставником для новых пользователей и помощником для опытных», — сказал Алексей Тишонко, директор продуктового направления «Графический интерфейс, установщик, централизованное управление, биллинг и наблюдаемость» Deckhouse компании «Флант».

Протестировать работу ИИ-ассистента можно в Deckhouse Observability Platform и во всех редакциях Deckhouse Kubernetes Platform, за исключением Certified Security Edition.