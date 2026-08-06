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Цифровые технологии МТС помогают бороться с дорожными заторами в столице Хакасии

МТС реализовала пилотный проект по мониторингу дорожной обстановки на одном из самых загруженных перекрестков в Абакане. Развернутая «умная» система, состоящая из оборудования для контроля потока автотранспорта и телеком-инфраструктуры МТС, позволяет повысить пропускную способность перекрестка, избежать дорожных заторов и оперативно выявлять дорожно-транспортные происшествия и инциденты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровое решение пилота на перекрестке улиц Торосова — Авиаторов — Крылова в Абакане состоит из комплекса умных видеокамер и детектора, которые в режиме реального времени передают данные по сети МТС на специальную аналитическую платформу. Система непрерывно собирает и обрабатывает информацию о транспортных и пешеходных потоках, определяет интенсивность движения, длину очередей, задержки транспорта и заторовые ситуации. На основе этих данных умное решение в автоматическом режиме управляет работой светофора в зависимости от текущей дорожной нагрузки.

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В основе системы лежат технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, обеспечивающие автоматическую обработку видеопотока с камер. Алгоритмы определяют транспортные средства и формируют отчет о ситуации на перекрестке. Работа умного светофора будет особенно заметна в часы пик, когда система поможет избежать аварий и заторов, а в экстренных ситуациях отдаст приоритет движению автомобилям скорой помощи и пожарным.

«Экспертиза и многолетний опыт компании МТС в создании «умных городов» позволяет реализовывать цифровые проекты для управления городской инфраструктурой под любые задачи региона — от систем умного транспорта и мониторинга заполняемости мусорных контейнеров до создания «цифрового двойника города». По нашим данным за прошлый год, в республике лидером по динамике и объему инвестиций стала именно видеоаналитика, закрывающим значительную часть потребностей как бизнеса, так и госсектора. Такие интеллектуальные решения могут быть развернуты на любом предприятии или в общественном пространстве и дополнены другими цифровыми сервисами», — сказал директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

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