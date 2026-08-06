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SimpleOne: российские компании теряют десятки миллионов рублей в год на ручной обработке обращений в ИТ, HR, и бухгалтерии

SimpleOne, направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG, разработала методику расчета финансового эффекта от перехода на управление корпоративными услугами (Enterprise Service Management, ESM). По этой методике, для компании со штатом 600 человек потенциал оптимизации составляет от 2,9 млн руб. в год, а для холдинга на 7000 сотрудников — от 22,1 млн руб в год. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Методика переводит эффект от перехода на ESM в конкретную сумму: она учитывает количество обращений, среднее активное время обработки одного обращения и стоимость часа труда сотрудника по каждой сервисной функции. Расчет эффекта идет последовательно по трем направлениям — самообслуживание, сервисные инструменты, автоматизация, — где каждое следующее применяется к остатку после предыдущего. Компания построила методику основываясь на систематизированной практике клиентов SimpleOne из сфер лизинга, финансов, производства и образования, международных бенчмарках сервисных операций MetricNet и логике консервативной оценки, близкой к подходу Total Economic Impact Methodology от Forrester.

«Даже когда ИТ-директор понимает ценность сервисной модели, и команда готова, финансовые руководители и топ-менеджмент все еще не знают, сколько компания на этом сэкономит. Есть уверенность, что процессы станут эффективнее, однако для защиты бюджета этого недостаточно. Мы разработали методику, которая переводит абстрактную разговорную формулировку "станет эффективнее" в четкую финансовую метрику. Инструмент показывает CFO и ИТ-директору, какой объем фонда оплаты труда уходит на нецелевую ручную работу и какую сумму компания сможет вернуть в экономику бизнеса после автоматизации сервисных процессов», — сказал Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам SimpleOne, ITIL 4 Master, ITIL 3 Expert, Practitioner, автор РИТМ.

Природа потерь, которые считает методика, в том, что они не выглядят как потери: компания видит общий фонд оплаты труда и загрузку сотрудников, но не видит, какая доля рабочего времени уходит на повторяющиеся запросы и переключения между системами. Сотрудник бухгалтерии, который сорок раз в месяц отвечает на один и тот же вопрос про справку, формально занят — но это издержка, которую бизнес оплачивает, не измеряя. Масштаб проблемы подтверждает исследование SimpleOne: среди компаний, еще не внедривших ESM-систему, у 66,7% полностью отсутствует автоматическая обработка обращений — все заявки идут через почту, мессенджеры и таблицы.

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Чтобы применить методику к своим данным, компания может воспользоваться публичным калькулятором SimpleOne — он охватывает семь сервисных функций: ИТ, HR, бухгалтерию, юристов, АХО, закупки и клиентский сервис. Калькулятор работает по отраслевым бенчмаркам или по собственным цифрам компании и выдает персональный PDF-отчет с раскладкой по подразделениям и сравнением трех сценариев старта — масштабирование существующей ITSM-платформы, миграция с разрозненных систем и цифровизация с нуля. Итоговая цифра показывает потенциал перераспределения ФОТ и сокращения операционных издержек (OPEX). Методика формирует базовую экономическую модель для защиты проекта: полученный результат позволяет финансовому и ИТ-директору сопоставить стоимость внедрения ESM-платформы с прямыми финансовыми потерями и рассчитать точный срок окупаемости (ROI) проекта.

Калькулятор экономического эффекта ESM доступен бесплатно на сайте компании.

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