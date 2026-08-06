SimpleOne — первая российская ITSM-платформа с вендоронезависимым коннектором к дискаверингу

Компания NAS Technologies опубликовала новое решение на маркетплейсе компании SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) — универсальный коннектор к дискаверингу. Продукт позволяет интегрировать с платформой SimpleOne любой инструмент дискаверинга или иной источник данных о конфигурационных единицах и автоматически наполнять CMDB актуальной информацией об ИТ-инфраструктуре. Об это CNews сообщили представители SimpleOne.

Универсальный коннектор является развитием более раннего решения NAS Technologies — коннектора к системе дискаверинга U-CONNECT. Новая версия снимает ключевое ограничение предшественника: теперь продукт не привязан к конкретному инструменту дискаверинга и обеспечивает интеграцию с любым решением на рынке. Это делает SimpleOne первой российской ITSM/ESM-платформой, для которой доступен готовый коннектор к дискаверингу без привязки к конкретному вендору: у конкурирующих платформ поддерживаются только собственные модули, а любая сторонняя интеграция требует индивидуальной разработки в рамках отдельного проекта.

Коннектор имеет встроенные опции подключения к системам дискаверинга U-CONNECT, RuDesktop и РИНГО, а также поддерживает загрузку данных из Excel. Подключение к другим системам осуществляется по инструкции без сложной доработки. Решение, поддерживает гибкий маппинг данных любой сложности, нормализацию ПО, автоматическое создание инцидентов/изменений при отклонении фактического состояния КЕ от авторизованного, тестовый режим обновления, сквозное детальное логирование, а также позволяет интегрировать несколько источников данных одновременно. Продукт протестирован на объемах в несколько сотен тысяч КЕ. Срок внедрения — одна-две недели от получения доступов до опытно-промышленной эксплуатации, что принципиально быстрее и дешевле традиционной заказной разработки.

«Появление универсального коннектора к дискаверингу делает SimpleOne первой российской ITSM-платформой, которая предлагает готовое, вендоронезависимое решение для наполнения CMDB. Мы сознательно ушли от закрытой модели, когда платформа работает только со своим дискаверингом. Благодаря NAS Technologies и нашему Маркетплейсу заказчики теперь могут быстро подключить любой инструмент инвентаризации, который они используют, без разработки. Это открытая архитектура в действии», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«В архитектуре нового продукта мы отделили настройки, связанные с логикой работы интеграции от настроек, касающихся API конкретного инструмента, сделав коннектор на 90% универсальным. Это значит, что 90% настроек и алгоритмов – ядро продукта – применяются при интеграции с любой системой, и лишь 10% – оформленные как отдельные модули (опции) – отличаются в зависимости от источника данных, т.к. завязаны на API. Это дает два эффекта. Первый – подключение любой системы выполняется быстро, даже если для нее нет готовой опции. Второй – широкий охват и универсальность создают синергию, обеспечивающую высокое качество (ядро уже полностью протестировано несколько раз – в связке с каждой из готовых опций – к U-CONNECT, RuDesktop, РИНГО, Excel) и развитие продукта: новый функционал, оказавшийся полезным при интеграции с одним инструментом, автоматически становится доступным для всех остальных. Несмотря на возможность несложного создания опций силами заказчиков, мы будем стремиться расширить список доступных опций и уже сейчас предлагаем клиентам, использующим дискаверинг, для которого у нас нет готовой опции, ее создание бонусом при покупке коннектора – особенно для достаточно распространенных или перспективных инструментов», — сказал Никита Фомичев, управляющий партнер NAS Technologies.