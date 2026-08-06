Сбербанк представил технологии для футбола, которые уже работают более чем в 50 российских клубах

Сбербанк представил комплекс ИИ-решений для футбольных клубов. Среди них — видеоанализ матчей, создание тактических материалов, планирование тренировок, сбор показателей с носимых устройств, а также технологии поиска и сравнения футболистов.

Все перечисленные инструменты относятся к работе разных подразделений клуба. Видео используют аналитики, показатели нагрузок — тренеры, результаты обследований — врачи, данные о футболистах — скауты. Если эти сведения хранятся отдельно, специалистам приходится вручную сверять таблицы, программы и отчеты. Об этом CNews сообщили представители Manager 360.

В Manager 360 эти процессы связаны между собой. Платформа объединяет тренировки, спортивную медицину, аналитику, тестирования, видео, скаутинг и управление командой.

Сегодня с Manager 360 работают более 50 спортивных клубов, среди которых московский ФК «Спартак», ФК «Локомотив», ПБК ЦСКА, ФК «Ротор», ФК «Торпедо» и др. Кроме того, с Футбольной национальной лигой подписано лиговое соглашение о развитии и внедрении единой цифровой экосистемы ФНЛ 360.

Данные каждого спортсмена хранятся в одном профиле. Тренер видит нагрузки, результаты тестирований и изменения готовности игрока. Врач — обследования, травмы и ограничения. Аналитик работает с игровыми показателями и видео, а скаут и спортивный директор используют данные для оценки и сравнения футболистов.

«Сбер перечислил задачи, с которыми клубы работают каждый день: тренировки, нагрузки, здоровье игроков, видео и скаутинг. Отдельный сервис для каждой задачи проблему не решает — специалистам все равно приходится собирать сведения вручную. В Manager 360 эти данные связаны между собой. Сейчас платформой пользуются более 50 российских клубов», — отметил основатель Manager 360 Владислав Перескоков.

ИИ-инструменты Manager 360 собирают тренировочные микроциклы, обрабатывают медицинские записи, анализируют показатели спортсменов, помогают работать с видео и искать данные. Платформа также принимает информацию из датчиков, систем тестирования и аналитических сервисов.

Решения по-прежнему принимают тренеры, врачи, аналитики и скауты. Система собирает для них актуальные сведения в одном месте. Когда данные об игроке разбросаны по таблицам, программам, чатам и личным записям, на их поиск уходит время, а изменения в состоянии спортсмена легко пропустить.

«Клуб может купить десятки сервисов, но данные останутся разрозненными, если каждый отдел работает отдельно. Врач должен видеть, какую нагрузку получил игрок, а тренер — учитывать медицинские ограничения. Для этого всем нужен доступ к одной истории спортсмена», — сказал Владислав Перескоков.

Инструменты, представленные Сбербанком, относятся к тем же процессам, с которыми российские клубы уже работают в Manager 360. Платформа внедрена в профессиональных командах и академиях; отдельное лиговое решение ФНЛ 360 развивается совместно с Футбольной национальной лигой.