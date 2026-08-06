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«РТК-Сервис» расширяет портфель импортонезависимых решений для ЦОДов с продуктами OpenYard

Системный интегратор «РТК-Сервис» и российский разработчик серверного оборудования OpenYard объявили о заключении партнерского соглашения. Это позволит «РТК-Сервис» использовать серверные платформы OpenYard в проектах строительства и модернизации ЦОДов, а также при импортозамещении зарубежного оборудования.

В рамках партнерства заказчикам «РТК-Сервис» станут доступны стоечные серверы и платформы OpenYard в архитектуре Open Compute Project. Оборудование может использоваться при создании корпоративной ИТ-инфраструктуры и высокопроизводительных ЦОДов, в том числе в проектах с требованиями к технологической независимости. Продукты OpenYard представлены в реестре промышленной продукции Минпромторга России и совместимы с широким спектром российского программного обеспечения.

Перед внедрением оборудования в инфраструктуру заказчиков «РТК-Сервис» планирует проводить испытания в собственной лаборатории. Специалисты интегратора будут проверять корректность работы серверных платформ, их совместимость с другими компонентами ИТ-инфраструктуры, безопасность и устойчивость. Такая предварительная проверка особенно важна для проектов на объектах критической информационной инфраструктуры, где предъявляются повышенные требования к надежности и непрерывности работы систем.

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«Расширение партнерской сети и партнерство с таким технологическим производителем как OpenYard, — закономерный шаг в развитии нашей аппаратной экспертизы. За последний год количество новых инвестиционных проектов на рынке дата-центров в России выросло на 27%. И мы видим высокий спрос со стороны заказчиков на реестровое серверное оборудование, которое сочетает производительность и надежность. Совместная работа производителя и интегратора — главный фактор успеха в создании современных и независимых ИТ-решений для крупного бизнеса и операторов связи», — отметил коммерческий директор «РТК-Сервис» Олег Алленов.

«РТК-Сервис» обладает сильной инженерной экспертизой в области сетевых решений и ИТ-инфраструктуры. Партнерство позволит нам расширить присутствие среди операторов связи и крупных корпоративных заказчиков, а также обеспечить квалифицированную поддержку проектов на всех этапах — от проектирования и тестирования до внедрения оборудования. Рассчитываем, что совместная работа поможет заказчикам быстрее переходить на российские серверные решения без снижения требований к производительности и надежности», — сказал руководитель направления по работе с партнерами OpenYard Алексей Котов.

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