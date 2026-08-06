«Росспиртпром» перешел на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг»

Российский производитель спирта «Росспиртпром» находится на налоговом мониторинге с 2023 г. В 2025 г. компания приняла решение сменить вендора и перешла на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг». Об этом CNews сообщил представитель СКБ «Контур».

Изначально «Росспиртпром» являлся государственной компанией под управлением Росимущества. Как крупное предприятие с госучастием он получил приглашение от ФНС по переходу на новый формат налогового контроля. В конце 2023 г. на налоговый мониторинг перешла головная компания, а с 2024 г. к режиму присоединились еще три завода, которые соответствовали критериям по финансовым показателям.

На первом этапе предприятие и заводы работали в режиме прямого доступа, раскрывая налоговой службе отчетность напрямую из своей учетной системы через специальный модуль «1С». Когда требования к реализации сценариев интеграции с АИС «Налог-3» ужесточились, в «Росспиртпроме» решили найти вендора, который закроет все потребности по добавлению сценариев и возьмет на себя их дальнейшую поддержку.

После оценки рыночных предложений выбор остановили на «Контуре» — по совокупности качества услуг и стоимости сервиса. Внедрение стартовало 1 декабря 2025 г., и уже к 1 января 2026 г. в «Росспиртпроме» развернули витрину с базовыми настройками. К концу I квартала 2026 г. компания полностью загрузила данные за 2025 г., а также за 2024 и частично за 2023 по требованию налоговой инспекции.

Для проекта разработали детальную дорожную карту. Компания строго следовала плану и вышла на целевые показатели точно в срок. На витрину «Контура» переводили головную организацию и три завода. Учет во всей группе ведется по единым стандартам, поэтому сложностей не возникло: ключевые решения сначала отрабатывались на головной компании, а затем тиражировались на заводы. Акцизы — единственный налог, при раскрытии которого возникли затруднения. Изначально за основу бралась головная компания, которая не платит акцизы, поэтому для заводов этот налог не загружался. Однако эксперты «Контура» оперативно исправили методологию и загрузили данные на витрину.

Со стороны «Росспиртпрома» в процессе участвовала команда ИТ-департамента, а также главные бухгалтеры головного предприятия и каждого из заводов.

В компании отмечают, что самым сложным аспектом налогового мониторинга было внедрение и поддержка новых интеграционных сервисов с АИС «Налог-3», а также оперативная адаптация старых сервисов при изменении требований ФНС. С переходом на платформу «Контура» эта проблема исчезла.

До внедрения налогового мониторинга заводы получали множество запросов по контрагентам — особенно по тем, у кого обнаруживались налоговые разрывы. Иногда поступало до пяти требований в день. После перехода на налоговый мониторинг поток запросов иссяк полностью: налоговики могут контролировать сделки и первичные документы в режиме онлайн.

Ольга Курганова, главный бухгалтер, директор департамента методологии бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности «Росспиртпрома», сказала: «В 2026 г. появилось много новых сервисов интеграции, но мы совершенно не переживаем. «Контур» обеспечивает необходимый уровень поддержки, всегда можно оперативно получить консультацию. Мы уверены, что все требуемые сервисы будут реализованы в срок».

Константин Лапин, руководитель сервиса «Контур.Налоговый мониторинг», сказал: «Переход «Росспиртпрома» на витрину данных — это пример того, как можно сменить вендора, уже находясь в налоговом мониторинге. Несмотря на сжатые сроки и требование ФНС раскрыть отчетность за предыдущие периоды, команда заказчика и наши специалисты сработали как единое целое. Мы гордимся, что уже с января 2026 г. компания начала работу на нашей платформе, а в течение квартала полностью закрыла требования по раскрытию данных».