CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Росспиртпром» перешел на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг»

Российский производитель спирта «Росспиртпром» находится на налоговом мониторинге с 2023 г. В 2025 г. компания приняла решение сменить вендора и перешла на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг». Об этом CNews сообщил представитель СКБ «Контур».

Изначально «Росспиртпром» являлся государственной компанией под управлением Росимущества. Как крупное предприятие с госучастием он получил приглашение от ФНС по переходу на новый формат налогового контроля. В конце 2023 г. на налоговый мониторинг перешла головная компания, а с 2024 г. к режиму присоединились еще три завода, которые соответствовали критериям по финансовым показателям.

На первом этапе предприятие и заводы работали в режиме прямого доступа, раскрывая налоговой службе отчетность напрямую из своей учетной системы через специальный модуль «1С». Когда требования к реализации сценариев интеграции с АИС «Налог-3» ужесточились, в «Росспиртпроме» решили найти вендора, который закроет все потребности по добавлению сценариев и возьмет на себя их дальнейшую поддержку.

После оценки рыночных предложений выбор остановили на «Контуре» — по совокупности качества услуг и стоимости сервиса. Внедрение стартовало 1 декабря 2025 г., и уже к 1 января 2026 г. в «Росспиртпроме» развернули витрину с базовыми настройками. К концу I квартала 2026 г. компания полностью загрузила данные за 2025 г., а также за 2024 и частично за 2023 по требованию налоговой инспекции.

Для проекта разработали детальную дорожную карту. Компания строго следовала плану и вышла на целевые показатели точно в срок. На витрину «Контура» переводили головную организацию и три завода. Учет во всей группе ведется по единым стандартам, поэтому сложностей не возникло: ключевые решения сначала отрабатывались на головной компании, а затем тиражировались на заводы. Акцизы — единственный налог, при раскрытии которого возникли затруднения. Изначально за основу бралась головная компания, которая не платит акцизы, поэтому для заводов этот налог не загружался. Однако эксперты «Контура» оперативно исправили методологию и загрузили данные на витрину.

Со стороны «Росспиртпрома» в процессе участвовала команда ИТ-департамента, а также главные бухгалтеры головного предприятия и каждого из заводов.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

В компании отмечают, что самым сложным аспектом налогового мониторинга было внедрение и поддержка новых интеграционных сервисов с АИС «Налог-3», а также оперативная адаптация старых сервисов при изменении требований ФНС. С переходом на платформу «Контура» эта проблема исчезла.

До внедрения налогового мониторинга заводы получали множество запросов по контрагентам — особенно по тем, у кого обнаруживались налоговые разрывы. Иногда поступало до пяти требований в день. После перехода на налоговый мониторинг поток запросов иссяк полностью: налоговики могут контролировать сделки и первичные документы в режиме онлайн.

Ольга Курганова, главный бухгалтер, директор департамента методологии бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности «Росспиртпрома», сказала: «В 2026 г. появилось много новых сервисов интеграции, но мы совершенно не переживаем. «Контур» обеспечивает необходимый уровень поддержки, всегда можно оперативно получить консультацию. Мы уверены, что все требуемые сервисы будут реализованы в срок».

Константин Лапин, руководитель сервиса «Контур.Налоговый мониторинг», сказал: «Переход «Росспиртпрома» на витрину данных — это пример того, как можно сменить вендора, уже находясь в налоговом мониторинге. Несмотря на сжатые сроки и требование ФНС раскрыть отчетность за предыдущие периоды, команда заказчика и наши специалисты сработали как единое целое. Мы гордимся, что уже с января 2026 г. компания начала работу на нашей платформе, а в течение квартала полностью закрыла требования по раскрытию данных».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

ФРС США: Бум на рынке ЦОД для ИИ похож на ситуацию перед глобальным финансовым кризисом 2008 года

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Softline потратил 340 миллионов на покупку бывшего консалтингового подразделения KPMG

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще