Российские системы автоматического управления для газотурбинных установок подтвердили надежность на предварительных испытаниях

Специалисты компании NS Digital (входит в ГК «Нефтьсервисхолдинг») совместно с заказчиком успешно завершили предварительные заводские приемочные испытания (pre-FAT) систем автоматического управления и регулирования (САУиР) для газотурбинных установок (ГТУ). Испытания состоялись в строгом соответствии с утвержденными регламентами, что подтвердило надежность, безопасность и соответствие оборудования проектным алгоритмам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нефтьсервисхолдинг».

САУиР представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, отвечающих за пуск, поддержание оборотов, регулирование мощности и защиту оборудования установки. Эти системы обеспечивают автономное функционирование газотурбинной установки, а также позволяют оператору установки изменять параметры работы. Газотурбинные установки широко применяются в стратегических отраслях промышленности, где надежность оборудования напрямую влияет на непрерывность и безопасность производственных процессов.

В ходе испытаний были детально проверены комплектность и сборка шкафов контроллеров, маркировка кабельных подключений, версии ПО-контроллеров и конфигурация резервирования. Особое внимание уделили логике технологических защит и аварийного останова: специалисты подтвердили корректное срабатывание по уставкам и время реакции, а также готовность обмена данными со смежными системами и эргономичность интерфейса (мнемосхемы, тренды, журнал событий, разграничение прав доступа).

Успешное завершение предварительных заводских приемочных испытаний открывает путь к следующим этапам внедрения высокотехнологичного оборудования в промышленную эксплуатацию.

Кроме того, в рамках реализации проекта заказчик дополнил работы поставкой и внедрением системы мониторинга механического состояния (Machinery Monitoring System). Этот комплекс непрерывного сбора данных и анализа позволяет в реальном времени контролировать техническое состояние промышленных машин, повышая прогнозируемость их ресурса.

Для NS Digital данный проект является одним из ключевых в сфере управления газотурбинными установками. Выступая в роли МАС-партнера, компания обеспечивает полный цикл автоматизации: от обоснования инвестиций, подбора оборудования до сдачи готового объекта и организации технического сопровождения. Как показывает практика, ключевыми эффектами реализации проекта с МАС-партнером является снижение эксплуатационных расходов, повышение окупаемости инвестиций, увеличение срока службы оборудования и ряд других преимуществ.

«Ключевое отличие нашего подхода заключается в том, что мы не просто автоматизируем разрозненные производственные процессы. Мы выстраиваем единую экосистему, где каждый компонент работает согласованно, что позволяет сокращать затраты и сроки реализации проекта и в конечном счете – повышать его операционную эффективность. Команда NS Digital готова подобрать самый эффективный и оптимальный вариант конфигурации системы для любого производства, осуществить ее поставку, установку, пуско-наладку и последующее сопровождение работы системы», — отметил представитель команды NS Digital.

Также в портфеле услуг NS Digital поставка и производство компонентов для реализации проектов по внедрению АСУ ТП для различных отраслей промышленности: программно-аппаратных комплексов, программных комплексов-платформ для моделирования/ симуляции/ оптимизации/ повышения эффективности технологических процессов, запорно-регулирующая арматура; сервисные услуги по разработке, внедрению и поддержке цифровых решений для интеллектуального месторождения; разработка цифровых технологичных решений на этапах разведки, бурения и добычи (цифровые двойники, системы принятия решений); технологический консалтинг.