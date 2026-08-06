РКБ им. Г.Г. Куватова и СП.АРМ представили результаты трехлетнего ИТ-проекта: количество лабораторных дефектов снизилось на 75%

Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова и петербургская компания СП.АРМ представили результаты трехлетнего использования лабораторной информационной системы qMS. За этот период количество дефектов на преаналитическом этапе сократилось на 74,5%, а финансовые потери, связанные с повторными и забракованными исследованиями, уменьшились в 13,8 раза. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Лаборатория РКБ им. Г.Г. Куватова — одна из крупнейших в Республике Башкортостан. Здесь выполняется более 40 тыс.ч лабораторных исследований в сутки и до 10 млн исследований в год. Лабораторная служба объединяет восемь структурных подразделений и более 160 специалистов. Биоматериал поступает по трехуровневой системе: от 89 лабораторий первого уровня через 12 крупных лабораторий медицинских организаций в централизованную лабораторию РКБ. Такой масштаб работы предъявляет высокие требования к управлению процессами, обеспечению качества исследований и оперативности принятия решений.

В 2023 г. лабораторная служба РКБ им. Г.Г. Куватова внедрила лабораторную информационную систему qMS компании СП.АРМ. За три года эксплуатации были достигнуты следующие результаты: количество дефектов на преаналитическом этапе снизилось на 74,5%, несмотря на увеличение объема исследований на 22,3%; время выполнения лабораторных исследований (TAT) сократилось на 10,3%, что позволило быстрее предоставлять результаты врачам; финансовые потери, связанные с повторными и забракованными исследованиями, уменьшились в 13,8 раза; удовлетворенность врачей качеством лабораторных услуг выросла почти на 8%.

Добиться таких результатов удалось благодаря цифровизации всех этапов лабораторного процесса. ЛИС qMS позволила создать единую систему управления качеством на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах: перевести регистрацию дефектов в цифровой формат, обеспечить контроль движения биоматериала, отслеживать загрузку оборудования и персонала, управлять сроками выполнения исследований, анализировать расход реагентов и получать объективные данные для принятия управленческих решений.

Поскольку около 85% деятельности лаборатории связано с взаимодействием с внешними медицинскими организациями, была разработана модель управления преаналитическим этапом. Ежемесячно РКБ направляет партнерам аналитические отчеты об уровне дефектов с межорганизационным сравнением показателей и рекомендациями по совершенствованию процессов.

Руслан Исмагилов, заведующий лабораторией РКБ им. Г.Г. Куватова: «Сегодня цифровизация — это не только инструмент автоматизации, но и основа для управления данными. Она позволяет обеспечить прозрачность лабораторных процессов, своевременно выявлять проблемные зоны и принимать обоснованные управленческие решения. Особенно перспективными направлениями являются развитие цифрового контроля аналитического этапа и внедрение технологий искусственного интеллекта в лабораторную диагностику».

В дальнейшем лаборатория планирует расширять применение цифровых инструментов. Среди приоритетных направлений — автоматический контроль обоснованности назначения лабораторных исследований для предотвращения гипердиагностики, развитие инструментов предиктивной аналитики, а также использование технологий искусственного интеллекта для формирования лабораторных заключений и интеллектуального анализа лабораторных дефектов.