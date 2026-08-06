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Облачная версия СУБД от «СберТеха» поможет бизнесу быстрее разворачивать ИТ-инфраструктуру

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», объявили о сотрудничестве. «Турбо Облако» будет поставлять систему управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB как готовый облачный сервис. Это позволит российским компаниям использовать решение без необходимости самостоятельно разворачивать инфраструктуру, выполнять настройку и сопровождать СУБД. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V Pangolin DB предназначена для компаний, которым необходимо реализовать проекты импортозамещения, обеспечить высокий уровень защиты данных и стабильную работу критически важных информационных систем. Облачный формат поставки поможет бизнесу сократить капитальные затраты на внедрение и дальнейшую эксплуатацию СУБД.

Решение «СберТеха» полностью совместимо с PostgreSQL. Оно подходит для хранения и обработки структурированных данных, работы корпоративных приложений, систем управления ресурсами предприятия и взаимоотношениями с клиентами, а также для транзакционных операций в режиме реального времени. Благодаря оптимизации под профиль нагрузки «1С:Предприятия» решение может использоваться как в небольших инсталляциях, так и в высоконагруженных средах с большим количеством пользователей.

Отдельное внимание в Platform V Pangolin DB уделено вопросам безопасности. Решение включает встроенные механизмы защиты данных и сертифицировано ФСТЭК России, что позволяет использовать его в системах с высокими требованиями к хранению персональной и критически важной информации. Для повышения доступности сервиса предусмотрены резервное копирование и возможность построения отказоустойчивой архитектуры.

Сервис от «Турбо Облака» позволяет быстро развернуть готовый кластер благодаря преднастроенным конфигурациям, а также поддерживает масштабирование ресурсов по мере роста нагрузки. Управление СУБД осуществляется через личный кабинет. Пользователям также доступна экспертная поддержка и услуги администрирования.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Появление облачной версии Platform V Pangolin DB — это новый этап в развитии наших решений для работы с данными. Теперь бизнес может воспользоваться всеми преимуществами производительной и безопасной СУБД, развернутой в облаке. Партнерство с «Турбо Облаком» направлено на предоставление качественного сервиса с высоким уровнем поддержки, включающей привлечение экспертов «СберТеха» к решению сложных вопросов клиентов на третьей линии. Такой формат поможет компаниям обеспечить непрерывность бизнес-процессов, масштабируемость ИТ-систем и защиту данных».

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Запуск Platform V Pangolin DB в формате облачного сервиса расширяет возможности наших клиентов по построению полностью импортозамещенной ИТ-инфраструктуры. Мы предлагаем не просто российскую СУБД, а готовое решение, которое позволяет быстрее запускать проекты, снижать нагрузку на внутренние команды и использовать его возможности без необходимости самостоятельно заниматься настройкой и сопровождением».

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