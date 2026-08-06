МТС усилила связь на Иртышской набережной в Омске

МТС расширила сеть LTE в центральной части Омска. Благодаря строительству новой базовой станции средняя скорость мобильного интернета в районе Иртышской набережной, улицы Чокана Валиханова и других популярных прогулочных зонах выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети в одной из популярных городских локаций. Улучшение качества связи почувствуют не только жители близлежащих кварталов, но и посетители зон отдыха, спортивных площадок, кафе и ресторанов, расположенных на набережной или вдоль нее.

Иртышская набережная является одним из главных общественных пространств города. Здесь проходят городские праздники, концерты, спортивные мероприятия и фестивали. При развитии сети МТС применяет обезличенную аналитику Big Data, которая позволяет учитывать востребованность городских пространств, сезонные колебания трафика и транспортные потоки. Такой подход помогает заранее усиливать сеть в тех местах, где ожидается увеличение нагрузки на мобильный интернет.

«Летом набережная и прилегающая к ней пешеходная улица Чокана Валиханова становятся любимым местом для прогулок как среди горожан, так и среди туристов. Мы отмечаем, что потребление мобильного интернета здесь ежегодно увеличивается вместе с ростом посещаемости этих локаций. Поэтому в период пикового сезона отдыха мы усилили сеть в центральной части города, чтобы обеспечить пользователям стабильную связь и высокую скорость передачи данных», – отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.