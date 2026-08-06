LDM представила новое решение LDM.Box для хранения и совместной работы с документами

Компания LDM (ИТ-холдинг Lansoft) представила новый продукт LDM.Box, разработанный на базе собственной CSP-платформы. Это готовое решение, которое является российской альтернативой зарубежным продуктам для хранения и совместной работы с документами, например, SharePoint или NextCloud. Об этом CNews сообщили представители LDM.

В 2026 г. компании, которые используют старые версии Microsoft SharePoint, останутся без обновлений и технической поддержки со стороны вендора. Продукт LDM.Box предназначен для замены западной системы, а также для хранения файлов и совместной работы с ними. Он поможет заказчикам повысить уровень информационной безопасности, сократить затраты на сопровождение устаревшего решения и упростить модернизацию корпоративной ИТ-инфраструктуры.

LDM.Box позволяет создать единое корпоративное хранилище с гибкой иерархической структурой и настраиваемыми правилами. Вместо разрозненных папок бизнес получает управляемую систему, которая стандартизирует работу с файлами в каждом подразделении с учетом его структуры и правил доступа.

Новое решение поддерживает онлайн-редактирование документов через интеграцию с «МойОфис», «Р7-Офис» или другими приложениями. Пользователям доступны предпросмотр без скачивания, табличное представление с фильтрацией, сортировкой и тегами, что упрощает поиск нужного файла. Корзина с функцией восстановления значительно снижает риск случайного удаления документов.

LDM.Box разворачивается в локальном контуре компании, поддерживает версионирование, логирование действий сотрудников и многоуровневое разграничение прав доступа на базе моделей RBAC, ABAC и ACL — по ролям, атрибутам и спискам правил доступа соответственно. Это повышает безопасность данных и снижает нагрузку на ИТ-службу за счет простого администрирования.

Благодаря микросервисной архитектуре и горизонтальному масштабированию система может работать с петабайтами данных без потери производительности. Решение интегрируется с другими продуктами на платформе LDM, а также с внешними корпоративными приложениями.

Мая Просвитлюк, менеджер по развитию продуктов на платформе LDM: «Когда ПО перестает обновляться, бизнес довольно быстро сталкивается с двумя проблемами: система хуже выдерживает нагрузку, а ИТ-контур становится более уязвимым. Поэтому все больше компаний смотрят в сторону российских альтернатив SharePoint, и LDM.Box — один из таких вариантов. Решение разработано на популярном технологическом стеке и уже поддерживает хранение любых форматов корпоративного контента и работу с ними, а также интеграцию с офисными системами. В ближайших релизах мы дополним новый продукт ИИ-ассистентом для классификации документов, семантического и вопросно-ответного поиска по содержимому. Это позволяет LDM.Box закрывать сценарии работы с документами не только локальной версии SharePoint, но и дает возможности облачной версии SharePoint, сохранив при этом преимущества полностью российского решения с локальным размещением и полным контролем над файлами компании».