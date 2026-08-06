«Кибер Бэкап 18.6» и облачная платформа SpaceVM 6.5.9. прошли испытания на совместимость

Компании «Киберпротект» и «Даком М» (бренд Space) подтвердили совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 18.6» с облачной платформой виртуализации SpaceVM 6.5.9. По итогам испытаний установлено, что решения корректно взаимодействуют и обеспечивают надежную защиту данных в виртуальной инфраструктуре.

В рамках испытаний была выполнена настройка консоли управления, конфигурация параметров системы, включая адреса контроллера и сервера управления, сетевые параметры и временные зоны с проверкой их сохранности после перезагрузки. Также была реализована настройка хранилища резервных копий на базе NFS и проверена корректность его работы.

Отдельное внимание было уделено ключевым сценариям эксплуатации – созданию и выполнению планов резервного копирования виртуальных машин на базе Linux и Windows, их последующему восстановлению в среде SpaceVM, а также проверке резервного копирования групп виртуальных машин. Дополнительно была подтверждена корректность восстановления атрибутов и описаний виртуальных машин, а также устойчивость системы резервного копирования при удалении объектов инфраструктуры с сохранением работоспособности заданных политик защиты.

По результатам испытаний подтверждено, что «Кибер Бэкап 18.6» и облачная платформа SpaceVM 6.5.9 совместимы и обеспечивают стабильную и корректную работу в протестированных сценариях. Интеграция СРК с платформой виртуализации защищает пользовательские данные и образы виртуальных машин, а за счет безагентной технологии взаимодействия резервное копирование происходит на уровне ядра системы. Это позволяет минимизировать нагрузку на инфраструктуру и быстро восстанавливаться сервисам и данным в случае сбоев.

«Мы последовательно развиваем технологическое сотрудничество с компанией «Киберпротект», чтобы пользователи SpaceVM могли без ограничений использовать актуальные версии наших решений. Подтверждение совместимости SpaceVM 6.5.9 и «Кибер Бэкап 18.6» гарантирует заказчикам корректную работу проверенных сценариев резервного копирования и восстановления данных после обновления инфраструктуры», — отметил Дмитрий Смирнов, директор департамента обеспечения качества, компания «Даком М».

«Дальнейшее развитие интеграции «Кибер Бэкапа» с платформой SpaceVM демонстрирует приверженность подхода Киберпротекта по работе с российскими разработчиками. Тесное сотрудничество, обмен информацией обеспечивают надежность и универсальность интеграций системы резервного копирования с современными виртуальными средами. Это дает нашим заказчикам уверенность в сохранности данных и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».