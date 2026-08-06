Ippon представила новую линейку ИБП серии Simple

Компания Ippon, производитель оборудования для защиты электропитания, объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания линейкой Simple. В нее вошли две модели — Simple 650 и Simple 850.

Ippon Simple — линейно-интерактивные ИБП для защиты компьютеров, мониторов, роутеров, кассовых аппаратов и другой домашней или офисной техники от основных неполадок с электропитанием: перегрузок, короткого замыкания и высоковольтных выбросов.

Обе модели оснащены двумя евророзетками с батарейной поддержкой для подключения ключевого оборудования. При отключении электропитания и нагрузке 50% Simple 650 обеспечивает автономную работу около 5 минут, а Simple 850 — около 3 минут. Этого времени достаточно для сохранения рабочих файлов и корректного завершения работы подключенной техники.

Диапазон входного напряжения 162-290 В и встроенный AVR помогают снизить количество переходов на батарейное питание при нестабильной сети, продлевая срок службы аккумулятора. Интегрированная защита от высоковольтных выбросов предотвращает воздействие импульсных перенапряжений на подключенное оборудование.

Управление ИБП максимально упрощено: на корпусе предусмотрена одна кнопка включения/выключения со встроенным светодиодным индикатором состояния. Для начала работы достаточно подключить устройство к электросети и оборудование к розеткам с батарейной поддержкой — дополнительные настройки не требуются.

Simple 650 рассчитан на нагрузку 650 ВА / 360 Вт, Simple 850 — на 850 ВА / 480 Вт. Обе модели выполнены в черном корпусе форм-фактора «Тауэр», весят около 4 кг и поставляются с 2-летней гарантией.

На российском рынке линейка доступна только на маркетплейсах. Simple 650 подойдет для базовых сценариев использования, Simple 850 — для оборудования с более высокой потребляемой мощностью.