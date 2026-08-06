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Финансовый архив Directum СЭД+ стал центром налогового мониторинга на Приокском заводе цветных металлов

На Приокском заводе цветных металлов организовали работу сразу в пяти системах, чтобы подключиться к налоговому мониторингу. На основе «Финансового архива» «Directum СЭД+» развернули взаимодействие с «1С:Учет драгоценных металлов», «1С:ERP Управление предприятием», сервисом обмена Контур.Диадок и витриной данных Контур.Налоговый мониторинг. В итоге компания снизила налоговые риски и смогла выполнить обязательства перед государством. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Предприятие перешло на удаленную форму контроля, не прекращая работу ни одной из систем.

В результате проекта на заводе: создали единый архив финансовых документов на базе Directum СЭД+; автоматизировали процессы согласования и подписания входящих/исходящих первичных учетных документов (бумажных и электронных) через «Контур.Диадок»; обеспечили бесшовную двустороннюю синхронизацию «Directum СЭД+» с «1С:ERP» и создали единую базу договоров и контрагентов; добились прозрачности жизненного цикла документов путем обмена статусами и ссылками на оригиналы документов между системами; подготовили инфраструктуру для налогового мониторинга с помощью API, чтобы выгружать файлы из архива «Directum СЭД+» в витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг» и отражать в системе АИС «Налог-3» ФНС России.

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Вступление в налоговый мониторинг не только помогло предприятию выполнить требования «Соглашения о защите и поощрении капиталовложений» (СЗПК) и быть участником специальных инвестиционных контрактов, но и облегчить работу сотрудников.

Надежда Савонькина, заместитель главного бухгалтера Приокского завода цветных металлов, сказала: «Бухгалтеры больше не теряют время на поиск файлов и ввод контрагентов в две системы, не дублируют бумажные и электронные документы. Мы исключили ошибки, связанные с ручной выгрузкой для проверок ФНС. И в целом вся подготовка ответов на запросы регулятора с их сокращенными сроками перестала быть трудоемким процессом. Срок закрытия налогового периода потенциально сокращается с трех месяцев до нескольких дней».

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