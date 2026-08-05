Треть россиян чувствуют себя спокойнее во время передвижения на самокате

Онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» совместно с сервисом кикшеринга «Юрент» провели исследование и выяснили, какую роль в эмоциональной саморегуляции играют поездки на самокате. Как показало исследование, более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день, при этом 55% из них видят в этом транспорте больше, чем просто средство для передвижения по городу. Так, для 22,2% опрошенных поездка на самокате становится возможностью немного передохнуть в течение дня, а 21,2% таким способом восстанавливают свое эмоциональное состояние. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Желание перезагрузиться

Каждый третий опрошенный признался, что потребность в переключении от задач возникает у них них несколько раз в неделю, а у 28% из них это желание появляется каждый день. Для того, чтобы справиться с таким состоянием наибольшая часть старается проводить время в тишине (16,6%), 15,8% предпочитают прокатиться на самокате, еще 15,6% — выходят на прогулку. Лишь 3% опрошенных в такой ситуации готовы общаться с близкими людьми.

Потребность в перезагрузке сама по себе является вполне естественной, а прогулки, тишина или другие способы переключения могут стать хорошей поддержкой в моменте. Если же такие состояния повторяются регулярно и начинают влиять на качество жизни, работа с психологом поможет разобраться в их причинах и подобрать подходящие стратегии восстановления.

«Потребность в переключении редко говорит о том, что человек не справляется. Чаще она сообщает о другом, о том, что психике нужна пауза, в которой можно на время выйти из режима постоянного делания. Прогулка, тишина или поездка на самокате позволяют вниманию соскользнуть с внешних требований и обратиться внутрь, и напряжение начинает спадать. Насторожить должна навязчивость этого желания, когда стремление сбежать от дел возникает всё чаще и уже не приносит облегчения. Тогда за усталостью нередко скрывается что-то более глубокое, и разобраться в этом бережнее всего вместе с психологом», — сказала Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, супервизор и директор клиентской поддержки сервиса «Ясно».

Влияние поездки на самокате на психическое состояние

Наиболее часто респонденты выбирают поездку на самокате после тяжелого рабочего дня. При этом 22% предпочитают ездить тогда, когда им хочется почувствовать себя более свободными, а 15,9% — когда хотят побыть наедине с собой. Интересно, что после поездки 40,5% опрошенных отмечают, что их настроение действительно улучшается, в то время как у 10,7% снижается уровень стресса.

Основными причинами такого положительного эффекта респонденты называют движение (33%) и ощущение скорости (25,4%). Однако он может снизиться, если рядом не окажется свободных самокатов (33,4%) и на улице будет слишком много людей (30,9%).

Тем не менее, наиболее важной причиной, почему респонденты выбирают поездки на самокате, оказывается экономия времени — так указало 51% из них.

«Сегодня электросамокат для большинства пользователей — это прежде всего транспорт, который помогает экономить время и быстро добираться из точки А в точку Б: например, от дома до метро или от остановки общественного транспорта до офиса. Но особенно ценно, что даже такие короткие и вполне практичные поездки дают возможность ненадолго переключиться, отвлечься от рабочих мыслей и эмоционально перезагрузиться», — сказали в «Юрент».