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По волнам Арахлея: на любимом озере забайкальцев улучшили LTE-сеть

Скоростной мобильный интернет стал доступен абонентам «МегаФона» на Арахлее в Забайкальском крае. Оператор запустил несколько базовых станций на разных сторонах озера, чтобы отдыхающие могли быть всегда на связи со своими близкими и имели возможность делиться яркими эмоциями в режиме реального времени: записывать сторис, выкладывать фото и звонить по видеосвязи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Арахлей по праву считается одним из самых популярных мест отдыха в Забайкальском крае, куда приезжают за тишиной, живописными пейзажами и возможностью провести время на природе вдали от городской суеты. Ежегодно побережье посещают порядка 150 тыс. человек. По данным аналитиков оператора, большинство посетителей — местные жители, они составляют 76% от общей доли визитеров. Кроме того, локация привлекает туристов из Бурятии, Москвы и Подмосковья, Новосибирской, Иркутской, Свердловской областей и Красноярского края.

Отдых на Арахлее востребован круглый год: в холодное время года сюда приезжают любители рыбалки, летом — семьи с детьми и поклонники пляжного отдыха. Но именно в теплый сезон нагрузка на мобильную сеть значительно возрастает. Так, в июне 2026 г. объем передачи интернет-данных и количество минут голосовых звонков увеличились более чем в два раза. В июле 2026 г. положительная динамика сохранилась: в этом месяце трафик так же вырос в несколько раз в сравнении с июнем 2026 г.

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«Благодаря установке нового оборудования стабильное LTE-покрытие «МегаФона» стало доступно на всей прибрежной территории. Технические специалисты задействовали сразу несколько частотных диапазонов, что позволило обеспечить достаточную емкость сети и высокие скорости интернета. Согласно замерам, средняя скорость передачи данных на нашей сети выросла на 10%, а максимальная скорость достигла 100-130 Мбит/с», — отметила Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

Теперь отдыхающие могут без ограничений пользоваться онлайн-сервисами, делиться фотографиями и видео в социальных сетях, общаться в мессенджерах. Надежная сотовая связь позволяет оперативно связаться со спасательными службами, узнать актуальный прогноз погоды и использовать навигационные приложения для безопасного ориентирования на местности.

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