CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС построила волоконно-оптическую линию связи к строящемуся заводу по глубокой переработке сои

МТС завершила строительство волоконно-оптической линии связи к строительной площадке будущего маслоэкстракционного завода в пригороде Белогорска. Специалисты обеспечили широкополосный доступ к сети интернет, это позволит в дальнейшем внедрять цифровые решения для автоматизации работы производственно-логистического комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Площадка будущего агротерминала расположена в пригороде Белогорска. Проект предусматривает три ключевых объекта: завод с переработкой до одного миллиона тонн сырья в год, терминал сыпучих грузов и транспортная инфраструктура. Чтобы обеспечить агротерминал скоростным доступом к сети интернет, специалисты МТС провели более 2 километров волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Технология позволяет передавать большие объемы данных на значительные расстояния и обеспечивает контроль сети от несанкционированных подключений.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Работы на строительной площадке находятся на завершающем этапе: идет монтаж технологического оборудования, укладка сетей, возводится дорога до территории предприятия. Будущий завод по переработке сои станет одним из крупнейших в стране. Его мощность составит 3000 тонн соевых бобов в сутки и 2000 тонн семян рапса. Трудиться на предприятии будут около 600 специалистов.

«Строительство ВОЛС к площадке строящегося агротерминала – цифровая основа будущего завода, позволяющего интегрировать ИТ-решения для производственных и логистических операций. Современное агропроизводство использует значительный объем решений на базе автоматизированных систем управления: контроль микроклимата хранилищ и складов, датчики влажности почвы, безопасность и контроль объектов, расположенных на большой площади, удаленный доступ. Интеграция с облачными сервисами и внешними системами – например, спутниковый мониторинг полей, доступ к электронным базам сертификатов, торговые площадки. Волоконно-оптическая линия связи обеспечит мгновенную передачу сигнала и стабильную работу всех цифровых систем будущего агрокомплекса», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Starlink довел конкурента до банкротства

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще