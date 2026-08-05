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«Мсофт» выпустила новую версию MFlash

Компания «Мсофт», разработчик решения для безопасного обмена файлами MFlash, объявила о выходе новой версии программного обеспечения. Релиз включает ряд важных обновлений в области защиты данных и пользовательского опыта, ключевым из которых является внедрение функции управления процессом шифрования файлового хранилища.

Главным нововведением стала реализация механизма управления и контроля процесса шифрования файлового хранилища. Теперь администраторы системы могут инициировать процессы зашифрования и расшифрования всего массива данных из интерфейса MFlash. Процесс полностью прозрачен для контроля: в интерфейсе отображается детальная статистика обработанных файлов и индикация ошибок с указанием причин. Приоритетной обработке подвергаются вновь добавляемые файлы — они шифруются в первую очередь и становятся доступными для рабочих действий только после успешного завершения операции, исключая риск появления незащищенных копий.

В ответ на запросы администраторов безопасности значительно доработан модуль журналирования. В MFlash появилась гибкая система фильтрации логов по типу событий. Пользователи могут настраивать отображение активности, выбирая конкретные параметры: действия пользователей, события средств защиты информации (СЗИ), изменения ролей и прав доступа, и многое другое. Сформированная выборка может быть сохранена в виде отчета с учетом установленных фильтров, что упрощает аудит и расследование инцидентов.

В карточках устройств появился дополнительный столбец с техническими данными, включая точную модель, наименование производителя и используемую операционную систему. Это позволяет администраторам точнее идентифицировать конечные точки доступа.

Интерфейс отправленных ссылок претерпел качественные изменения. Статус каждой ссылки теперь индицируется визуально: интуитивно понятные иконки сообщают о типе ссылки (авторизованная или публичная), наличии пароля, времени жизни, возможности скачивания и других критичных опциях. Модераторы получили возможность оперативно редактировать параметры отправлений, при этом отправитель автоматически получит уведомление о любых внесенных изменениях.

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Пользователи десктопного приложения («толстого клиента») теперь могут отправлять ссылки не только на отдельные файлы, но и на целые папки, с соблюдением политик безопасности (авторизованные или публичные ссылки), что ранее было доступно только в веб-версии.

Помимо функциональных новшеств, обновление включает ряд оптимизаций, направленных на скорость работы и комфорт. Существенно увеличена производительность загрузки и скачивания файлов, обновлен встроенный PDF-конвертер. Для улучшения визуального восприятия в интерфейс добавлены цветные иконки файлов популярных разрешений. Также в рамках релиза обновлены версии интеграций MFlash с различными операционными системами.

Новая версия MFlash уже доступна для загрузки и установки.

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