«Лента»: автоматизация и внедрение ИИ повышают эффективность работы в ретейле

За последний год искусственный интеллект стал одним из ключевых инструментов трансформации рабочих процессов. Его основная ценность — в сокращении времени на выполнение типовых ручных задач и высвобождении ресурсов для более сложной работы, где требуются экспертиза, креативность и принятие решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента».

В торговой сети «Монетка» используют технологии в сфере автоматизации: сканирование ценников, кассы самообслуживания, мобильные платежи и сверку цен. Это позволяет сотрудникам уделять больше внимания клиентскому опыту и помогать покупателям. Компания также подчеркивает важность ИИ в аналитике. ИИ-ассистенты увеличивают скорость обработки информации и помогают делать точные прогнозы.

В сети строительных гипермаркетов «Дом Лента» ИИ-инструменты применяют в маркетинге, PR, аналитике и коммерческих подразделениях. Отдельное направление — это обучение сотрудников. Нейросети помогают разрабатывать электронные курсы, адаптировать контент под разные категории и анализировать результаты. При этом ключевые решения по ассортименту, ценообразованию и стратегии остаются за людьми. Технологии лишь ускоряют подготовку информации, а главное конкурентное преимущество DIY-ретейла - экспертиза сотрудников, которые помогают покупателю решить конкретную задачу по ремонту или благоустройству.

В «Супер Ленте» часть функций по сканированию товаров и формированию чека взяли на себя кассы самообслуживания (КСО). У сотрудников появились новые задачи: помощь покупателям на КСО, решение нестандартных ситуаций и развитие клиентского сервиса. В торговых залах внедрена видеоаналитика, которая отслеживает наличие товаров на полках, а система распознавания лиц помогает службе безопасности оперативно реагировать на различные инциденты. Для сотрудников создали чат-бота для обработки типовых вопросов, а в случае отсутствия ответа в базе запрос направляют эксперту, который предоставляет ответ в режиме реального времени. Особого внимания заслуживает проект «Быстрый найм»: благодаря ИИ время оформления кандидата сократилось с трех дней до 15 минут.

Новых штатных должностей под искусственный интеллект в сетях не создавали, но внутри существующих ролей появились новые специализации. Сотрудники подразделений маркетинга, аналитики, обучения персонала и коммерческих отделов активно используют нейросети как рабочий инструмент, в работе с которым важно уметь грамотно ставить задачи для ИИ, проверять и дорабатывать результаты.

Несмотря на различия в форматах, все компании группы сходятся в одном - главным фактором в ретейле остается человек. ИИ берет на себя рутину и аналитику, но бессилен там, где нужны эмпатия, креатив и стратегическое мышление. Сотрудники незаменимы в наставничестве, создании уникального клиентского опыта, принятии решений на основе массивов данных и в работе с нестандартными ситуациями.