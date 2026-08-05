ГК «Содружество» при поддержке GlowByte продолжает развивать проект по автоматизации процесса бюджетирования на платформе Optimacros

ГК «Содружество» совместно с ИТ-интегратором GlowByte продолжает развивать проект по автоматизации процесса бюджетирования финансовых показателей на базе российской платформы интегрированного бизнес-планирования и управления эффективностью (CPM/IBP) Optimacros. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

В рамках первого этапа, который был реализован в 2024 г., холдинг при поддержке GlowByte внедрил новый инструмент и автоматизировал процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности. Следующим этапом стало расширение проекта на той же платформе для комплексного бюджетирования финансовых показателей – от консолидации данных из систем-источников до формирования полного комплекта итоговой отчетности: отчета о прибылях и убытках, движении денежных средств и баланса по всем бизнес-блокам.

Бизнес-блоки внедрялись пошагово по принципу разделения зон ответственности: консультанты GlowByte спроектировали архитектуру, определив техническую концепцию всей системы, в то время как собственный центр компетенций ГК «Содружество» взял на себя реализацию бизнес-логики в Optimacros на основе детального технического задания на разработку, подготовленного интегратором, и при консультационной поддержке – во время реализации и тестирования.

Переход с Excel на Optimacros расширил возможности детализации и анализа показателей. Система позволяет осуществлять многосценарное планирование с возможностью создания и сравнения альтернативных версий бюджета, а также упрощает внесение корректировок при подготовке бюджетов. Кроме того, была добавлена межмодельная интеграция с разработанным ранее бюджетом в натуральных показателях и обеспечена синхронизация сквозных данных.

В системе предусмотрены загрузка входящих данных из системы-источника и экспорт данных из бюджетных моделей в спроектированные командой GlowByte таблицы оперативной обработки транзакций (OLTP), к которым можно подключаться из Excel и строить отчеты в свободной форме для руководства.

Функционал решения протестирован в двух циклах бюджетирования, также подтверждена возможность его адаптации в условиях меняющегося бюджетного процесса. Поскольку планирование начинается в марте, бюджет финансового года 2026-2027 для ГК «Содружество» полностью сформирован и проверен в новой системе.

Следующим этапом развития системы станет отражение фактических результатов деятельности компании и формирования план-фактного анализа в сопоставимой модели в Optimacros. Эффект от такого внедрения компания сможет оценить уже в ближайшем финансовом году.

«Апробированный в предыдущем проекте подход с усилением роли в разработке внутреннего центра компетенций продемонстрировал высокую эффективность. Функционал выверен уже в текущем цикле бюджетирования, мы получили возможность оперативно корректировать стратегию развития. На базе успешного опыта мы планируем создание комплексной платформы для решения широкого спектра бизнес-задач, в том числе формирования фактической отчетности для выявления расхождений между планами и реальностью, оценки достижения стратегических целей компании, и в будущем – через интеграцию с другими бизнес-моделями – рассматриваем возможность построения единой экосистемы управления бизнесом», – сказал Андрей Ландин, финансовый директор ГК «Содружество».

«Для нас важно, что для наших коллег из ГК “Содружество” принятое ранее стратегическое решение развивать модель в Optimacros оправдало себя с точки зрения технологической консолидации и создания единой платформы для комплексных задач, а также стало катализатором роста внутренней экспертизы команды, принеся двойную ценность. Автоматизация бюджетирования на платформе Optimacros превращает бюджетирование из трудозатратного процесса в эффективный инструмент. Команда экспертов автоматизировала полный цикл бюджетного планирования и создала основу для дальнейшего масштабирования решения и расширения функционала системы», – сказал Андрей Долгунин, управляющий директор GlowByte.