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«Эвола» и «Консист Бизнес Групп» объединяют усилия для развития отечественных HR-систем на базе решений «Турбо»

Компания «Эвола» (ведущий HR-интегратор в России) и «Консист Бизнес Групп» (разработчик платформы «Турбо», ИТ-холдинг Lansoft) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепил долгосрочное сотрудничество и намерения сторон, направленные на популяризацию российских цифровых продуктов. Участники приступят к совместной реализации проектов, связанных с миграцией корпоративных клиентов с зарубежных HR‑систем на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews сообщил представитель «Консист Бизнес Групп».

Консалтинговый опыт «Эволы» вкупе с технологической базой платформы «Турбо» открывает новые перспективы для заказчиков. Для enterprise-бизнеса это означает возможность решения широкого спектра задач – от кадрового учета и расчета заработной платы до сложной аналитики – с помощью единого, масштабируемого и высокопроизводительного продукта. Решение «Турбо HR» обеспечивает гибкую настройку алгоритмов начислений и удержаний, а также позволяет работать в одной базе при расчете заработной платы для большого количества сотрудников.

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Светлана Ломоносова, директор по продажам и маркетингу компании «Эвола», сказала: «В условиях растущего интереса со стороны крупного бизнеса к комплексным решениям партнерство с «Консист Бизнес Групп» позволяет нам предложить рынку интегрированный подход, объединяющий наш многолетний опыт реализации проектов в корпоративном сегменте и передовые технологические возможности продукта «Турбо». Результатом совместной работы станет создание единого и эффективного инструментария, способного закрывать самые сложные задачи клиентов. Для нас это еще один шаг к усилению ценностного предложения для бизнеса».

Сергей Чуканов, первый заместитель генерального директора «Консист Бизнес Групп», отметил: «Сотрудничество с «Эволой» – это новая веха в развитии нашей партнерской сети. Уверен, что их глубокая экспертиза в области автоматизации HR-процессов позволит максимально эффективно использовать потенциал наших решений, особенно в части миграции с высоконагруженных зарубежных систем, построенных на SAP или Oracle».

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