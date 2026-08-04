«Телеком-биржа» запустила аренду выделенных серверов от партнеров с GPU-конфигурациями для ИИ-задач

«Телеком-биржа» запустила услугу аренды выделенных физических серверов на мощностях партнеров – оптимальное решение для компаний, которые активно внедряют в работу ИИ, но стремятся избежать больших затрат. Об этом CNews сообщил представитель «Телеком-биржи».

Cборки с GPU позволяют решать ресурсоёмкие ИИ-задачи – обучение нейросетей, обработка больших данных и высокопроизводительные вычисления. Для тренировки и дообучения больших моделей можно арендовать кластеры из нескольких серверов.

Также кластеры с GPU подходят под задачи рендеринга, 3D-графики и VDI для дизайнеров, для DataScience-специалистов. Возможно развертывание кластеров Kubernetes или других систем для управления распределенными вычислениями на нескольких физических серверах.

Используется технология RAG (Retrieval-Augmented Generation) – для создания систем, которые могут «общаться» с вашими базами знаний и документами.

Для всего этого не нужно покупать собственное дорогостоящее оборудование, все предоставляется в аренду: интернет-канал/локальная сеть с пропускной способностью до 400 Гбит/с, GPU-карты и аппаратные RAID-контроллеры.

Всего мы предлагаем более 100 готовых конфигураций в дата-центрах Tier III с запуском от 2 минут. Мощности инфраструктуры для задач с использованием искусственного интеллекта можно увеличивать без замены оборудования.

«Мы видим растущий спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта – обучение моделей и инференс требуют ресурсов, которые дорого покупать и содержать самостоятельно. Благодаря партнёрской программе мы можем предложить серверы с GPU в аренду, сохранив полный контроль, изоляцию и гибкость настройки для каждого клиента», – отметила руководитель департамента корпоративных продаж «Телеком-биржи» Дина Фомичева.

Стоимость услуги – от 50 тыс. руб. в месяц.