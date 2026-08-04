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Robort от 3Logic Group расширил портфель роботами Unitree A2 и A2-W

Robort от 3Logic Group, направление робототехники российского ИТ-дистрибьютора 3Logic Group, расширил портфель четвероногими роботами Unitree A2 и A2-W. Обе модели представлены в модификациях Standard и Pro. Роботы реализуют два подхода к мобильности. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Unitree A2 передвигается на опорных ногах и рассчитан на неровные покрытия, сложный рельеф и маршруты с препятствиями. Подвижная четвероногая конструкция помогает платформе адаптироваться к меняющимся условиям и сохранять устойчивость.

Unitree A2-W сочетает подвижные конечности с колесными модулями. Такое решение позволяет эффективнее проходить ровные и протяженные участки, сохраняя проходимость на более сложных отрезках пути.

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Пресс-служба 3Logic Group
Robort от 3Logic Group расширил портфель роботами Unitree A2 и A2-W

Обе модели оснащены двухаккумуляторной системой с горячей заменой. Одну из батарей можно заменить без остановки робота, что сокращает перерывы при выполнении продолжительных задач.

Робособаки A2 и A2-W могут использоваться для инспекции объектов, удаленного наблюдения, внутриобъектовой логистики и вспомогательных операций на территории предприятий. В аварийно-спасательных сценариях роботы могут дистанционно обследовать труднодоступные или потенциально опасные зоны, собирать информацию и доставлять необходимое оборудование.

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Поддержка разработки собственных решений позволяет адаптировать платформы к условиям конкретного проекта, а также тестировать системы навигации, восприятия окружающей среды и управления движением.

В университетах, лабораториях и центрах исследований и разработок Unitree A2 и A2-W могут применяться для изучения программирования, мехатроники, искусственного интеллекта и мобильной робототехники. Алгоритмы, разработанные в виртуальной среде, можно переносить на физическую платформу и проверять в реальных условиях.

«При выборе четвероногого робота важно учитывать не только его проходимость, но и весь будущий сценарий: покрытие, протяженность маршрута, длительность работы и необходимое дополнительное оборудование. Линейка A2 позволяет начать с пилотного проекта и адаптировать платформу под реальные условия эксплуатации», — сказал Илья Каинов, руководитель Robort от 3Logic Group.

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