Neuromed.AI усиливает защиту данных: двухэтапная деперсонализация на серверах в России

Neuromed.AI обновил систему защиты медицинской информации. Деперсонализация — важнейший барьер между клиническими данными и цифровыми сервисами платформы. Теперь каждый текст проходит двухэтапную проверку: сначала по формальным правилам, затем — дополнительный анализ локальной языковой моделью. Об этом CNews сообщили представители Neuromed.AI.

Этап 1 — правила. ФИО, телефоны, СНИЛС, ИНН, полисы и другие типовые персональные данные отсеиваются автоматически — прозрачно и предсказуемо.

Этап 2 — интеллектуальный анализ. Локальная модель просматривает текст целиком и находит чувствительные фрагменты там, где важен контекст: в свободной речи врача, в распознанных документах, в нестандартных формулировках.

Анализ выполняется локальной моделью на территории Российской Федерации, в защищенном контуре платформы. Система развернута на современном серверном оборудовании с GPU-ускорением и поддерживает параллельную обработку запросов — это позволяет выдерживать рабочую нагрузку платформы и сохранять стабильность сервиса при росте объемов данных.

Сервис носит справочно-информационный характер: все клинические решения принимает врач. Продукт включен в реестр российского программного обеспечения (№ 25578 от 20.12.2024).