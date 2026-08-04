На российском рынке представлен настольный компьютер Acer Nitro N30-100

На российском рынке представлен Acer Nitro N30-100 — настольный компьютер, созданный требовательных геймеров и создателей цифрового контента. Новинка получила лаконичный корпус объемом 28 литров с характерными акцентами игровой серии Nitro, который скрывает высокую производительность для запуска ААА-тайтлов на ультранастройках графики и быстрого выполнения локальных задач искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Acer.

При этом в оформлении корпуса Acer Nitro N30 используется экологичный пластик вторичной переработки (PCR), а боковую панель украшает закаленное стекло стандарта EMI, которое открывает вид на внутренние компоненты и надежно экранирует систему от внешних электромагнитных полей.

Основные характеристики Acer Nitro N30-100

Процессор: Intel Core Ultra 7 265F / Intel Core Ultra 5 225F. Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 5070 12 ГБ. ОЗУ: 16 / 32 ГБ DDR5-5600 (два канала). Накопитель: 512 ГБ / 1 ТБ M.2 PCIe. Охлаждение: вентиляторы 120 мм. Блок питания: 850 Вт. Порты: 2x USB-A (3.2 Gen 1), 1x USB-C (3.2 Gen 2), 3,5-мм, 2x USB-A (2.0), 4x USB-A (3.2 Gen 1), 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.1. Прочее: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4. Габариты корпуса: 438x378x190 мм. Объем корпуса: 28 л.

Кому подойдет этот компьютер

Acer Nitro N30 станет идеальным ПК для всех, кто любит играть и не только. Он запросто справится с любыми требовательными современными играми, а запаса производительности хватит на годы вперед. Он также отлично подойдет для тяжелого монтажа видео, 3D-дизайна, разработки игр или приложений, использования локальных ИИ и других ресурсоемких задач.

Игровые компьютеры Acer Nitro N30-100 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 200,99 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.