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Красноярский край получит 28 новых базовых станций «Ростелекома» для устранения цифрового неравенства

«Ростелеком» завершит строительство 28 базовых станций в Красноярском крае до конца 2026 г. Благодаря этому свыше 4000 жителей региона впервые получат качественную голосовую связь (2G/GSM) и высокоскоростной мобильный интернет (4G/LTE). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Работы ведутся совместно с компанией Т2 по государственному контракту с Минцифры России в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Зона устойчивого покрытия будет обеспечена в таких поселениях, как Хайрюзовка, Черемушки, Малобелая, Малая Ничка, Соловьевка, Васильевка, Ларневка, Тарханка, Белопольск, Усть-Изыкчуль, Новоракитка, Коврига, Матвеевка, Новоалександровка, Минжуль, Барабаново, Горская, Каргино, Песочный, Майский, Куртак, Максаковка, Краснополянск, Крутая Горка, Ворогово, Безымянка, Александровский Шлюз и Майское. Перечень был сформирован на основе результатов общественного голосования, проведенного в 2025 г. на портале «Госуслуги», а также анализа обращений, поступивших через Почту России.

Самый удаленный и труднодоступный объект проекта — село Ворогово. Оно расположено в 800 км от Красноярска по реке Енисей. Отсутствие прямого автомобильного сообщения делает развертывание здесь базовой станции особенно значимым для местных жителей.

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Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Чтобы обеспечить поселения высококачественной и стабильной связью, «Ростелеком» проложит сотни километров оптических линий и установит современное телекоммуникационное оборудование, в том числе базовые станции от компании «Булат». Они зарекомендовали себя как надежное и универсальное решение для построения мобильных сетей. Особое внимание заслуживает полностью отечественная система управления и программное обеспечение базовых станций, которые подтверждают высокий уровень технологической независимости».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Мы стремимся к тому, чтобы цифровые возможности были доступны всем: и в крупных городах, и в самых отдаленных населенных пунктах. Поэтому развитие инфраструктуры связи — наш ключевой приоритет. Задача решается как за счет федеральных программ в рамках нацпроекта «Экономика данных», так и за счет региональных госпрограмм. Например, за краевой бюджет в этом году мы дополнительно обеспечим мобильным интернетом еще семь малых населенных пунктов».

Геннадий Ефремов

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