Бесплатную зону Wi-Fi открыли на площади имени Ленина в Хабаровске

МТС совместно с министерством цифрового развития и связи Хабаровского края развернула зону бесплатного Wi-Fi в одном из самых популярных локаций города – площади Ленина в Хабаровске. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов связи через авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бесплатный интернет теперь покрывает все прогулочные зоны вдоль большого и малых фонтанов, а также территорию отдыха со скамейками. Суммарная пропускная способность канала 200 Мбит/с, что обеспечивает бесперебойную работу даже при большом количестве пользователей. Подключиться к бесплатному интернету могут абоненты всех операторов связи. Для этого необходимо выбрать на своем устройстве сеть KhabKrai-27 и пройти простую идентификацию по номеру телефона.

Чтобы обеспечить полное покрытие локации, специалисты МТС установили по периметру площади 10 точек доступа Wi Fi. Для реализации решения МТС разработала индивидуальный проект с целью определения оптимального размещения оборудования, что позволило обеспечить 100% покрытия Wi-Fi-сигнала. Сеть была построена на основе mesh-технологий, что обеспечивает высокую устойчивость и возможность масштабирования в будущем. Всю работу по установке и подключению завершили за три недели с соблюдением строгих стандартов качества, сертификации оборудования и функциональности решения.

«Зона wi-fi в самом сердце Хабаровска – проект, который направлен на улучшение качества жизни хабаровчан, и мы рады стать его частью. Бесплатный и быстрый интернет здесь позволит жителям и гостям края всегда оставаться на связи, получать актуальную информацию о маршрутах, вызывать такси, смотреть прогноз погоды, и планировать прогулки до городских достопримечательностей. В прошлом году мы первыми откликнулись на призыв правительства Хабаровского края и развернули 28 точек бесплатного Wi-Fi в пяти городах региона, и теперь продолжаем совместно с министерством цифрового развития и связи создавать комфортную цифровую среду в общественных пространствах Хабаровска», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Запуск сети бесплатного Wi-Fi на площади Ленина стал частью работы МТС по развитию публичных Wi-Fi зон в Хабаровском крае. Ранее оператор организовал бесплатный доступ к интернету во всех своих салонах связи в пяти городах края: Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Ванино. Всего в салонах МТС работает 28 точек бесплатного Wi-Fi. Кроме того, беспроводная сеть МТС доступна на баскетбольной площадке в парке Гагарина в Хабаровске.