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«Альфа-Капитал» и «Интеллектуальные инвестиции» разработали цифровую платформу для сопровождения клиентских портфелей

УК «Альфа-Капитал» совместно с ООО «Интеллектуальные инвестиции», разработчиком платформы Intelinvest.ru, разработала корпоративную цифровую платформу для комплексного анализа и сопровождения инвестиционных портфелей клиентов. Решение объединило данные по клиентским активам в едином интерфейсе и будет помогать консультантам перейти от разрозненного анализа к постоянному мониторингу портфелей и инвестиционных возможностей.

В отличие от обычных портфельных трекеров, решение ориентировано на широкий пул клиентов и предполагает несколько уровней доступа. Это позволит консультантам, руководителям команд и управляющим анализировать клиентские портфели с разной степенью детализации.

Платформа будет показывать стоимость и результат портфелей, структуру активов, денежные потоки и отклонения от бенчмарков. На основе этих данных инвестиционные консультанты смогут формировать предложения и целевые кампании по продуктам, а руководители — контролировать качество работы в этом направлении.

Отдельный блок функционала связан с активным сопровождением. Платформа предусматривает оповещения об изменении стоимости портфеля, поступлении выплат, приближении сроков погашений и других событиях, требующих внимания консультанта. Это поможет консультантам заранее готовить предложения по инвестиционным продуктам компании.

«Для нас это масштабный цифровой проект и ответ на изменения, которые происходят в сфере инвестиционного сопровождения. Когда рыночная ситуация меняется быстро, важно видеть комплексную картину по портфелю. Новая платформа позволит и дальше развивать единые стандарты работы с клиентами, выявлять моменты, где требуется реакция, и своевременно обсуждать возможные действия по портфелю. В конечном счете мы хотим сделать управление клиентскими активами более технологичным на основании больших данных в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта. Мы ожидаем, что это позволит нам повысить лояльность и удовлетворенность клиентов», — отметил Алексей Обухов, руководитель блока «Розничный бизнес» УК «Альфа-Капитал».

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«Роль аналитического слоя в инвестиционной инфраструктуре будет только возрастать. Мы развиваем решения, где технологии усиливают экспертизу специалистов. Следующим этапом станет внедрение ИИ1-ассистентов для более глубокого анализа портфелей, которые усилят экспертизу консультантов и качество сопровождения клиентов», — подчеркнул Станислав Самсонов, руководитель направления стратегического развития ООО «Интеллектуальные инвестиции».

Новая платформа станет частью цифровой инфраструктуры розничного бизнеса и позволит масштабировать инвестиционную экспертизу компании на большее число клиентов без снижения качества сопровождения.

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