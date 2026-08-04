Air Liquide в России внедрила отечественное решение для цифровой трансформации производства

В рамках проекта по импортозамещению в российской компании по производству технических газов Air Liquide зарубежные системы предиктивной аналитики и мониторинга состояния производственного оборудования были заменены отечественными аналогами. Новая система основывается на решениях Industrial Ocean, которое выпускается вендором Data Sapience, и «Умная диагностика» от Ctrl2Go Solutions. Интеграторами выступили Ctrl2Go Solutions и GlowByte.

Проект был успешно реализован в 2025 г. и включал в себя предпроектное обследование ИТ-инфраструктуры заказчика, разработку уточненных технических заданий и технического проекта, установку и настройку программного обеспечения, интеграцию с существующей инфраструктурой информационных и операционных технологий (IT/OT), подключение источников производственных данных всех территориально распределенных площадок, комплексные испытания, опытную эксплуатацию и обучение пользователей.

Ключевой задачей проекта стало не только формальное замещение зарубежного ПО, но и сохранение непрерывности производственной аналитики при переходе на российский протокол. Вместе с тем были соблюдены высокие стандарты компании в области кибербезопасности, обеспечены надежное хранение и использование производственных данных. Новая система обеспечивает безопасный доступ аналитических приложений к производственным данным, мониторинг технологических параметров в режиме реального времени, анализ трендов, выявление ранних признаков деградации оборудования и поддержку принятия решений в области управления надежностью производственных активов.

Новая система позволяет автоматически собирать, обрабатывать и хранить данные, поступающие от локальных систем сбора и хранения информации (SCADA), использовать аналитическое ядро для построения математических и экспертных моделей, настраивать диагностические правила и отслеживать развитие дефектов. Пользователи получили инструменты онлайн-мониторинга, загрузки архивных данных, обучения и тестирования моделей, ведения журналов событий, а также визуализации данных в виде графиков, диаграмм, таблиц и аналитической отчетности.

Сбор и хранение «сырой» телеметрии и применение алгоритмов сжатия без потерь имеет критическое значение для производства, позволяя аналитическим моделям замечать тонкие паттерны поведения оборудования и выделять микроаномалии, которые обычно теряются при усреднении значений. Эту задачу взяло на себя решение Industrial Ocean, реализуемое вендором Data Sapience. Чтобы обеспечить прямую передачу неагрегированных данных, команда проекта разработала специализированный сервис-коннектор к используемой на производстве системе SCADA. Разработка коннектора проводилась параллельно с работами по развертыванию и настройке системы.

Ожидаемый эффект от внедрения связан с повышением качества процессов технического обслуживания и ремонта за счет анализа технологических параметров оборудования в режиме реального времени. Система помогает фиксировать отклонения на ранних этапах, оценивать вероятность развития дефектов, определять параметры, влияющие на возникновение нештатных ситуаций, и снижать риск внеплановых остановок оборудования.

«Для нашей компании было критически важно сохранить высокий уровень цифровизации производства. Переход на связку систем «Умная диагностика» и Industrial Ocean позволил не просто провести импортозамещение, но и получить более гибкий инструмент хранения и анализа промышленных данных. Мы традиционно считаем производственные данные таким же активом, как и любое оборудование производств, поэтому крайне бережно относимся к ним и не перестаем развивать методы и инструменты работы с этим ценным активом, что напрямую влияет на промышленную безопасность, надежность и эффективность наших предприятий», — сказал Владимир Чалов, ведущий аналитик по операционной эффективности Air Liquide.

«Качество любой предиктивной модели на 90% зависит от качества данных. В этом проекте решение Industrial Ocean, которое мы представляем рынку, выступило надежным фундаментом, обеспечив сбор и хранение высокочастотной телеметрии без потерь. Мы доказали, что российские технологии обработки больших данных способны бесшовно интегрироваться в сложившуюся промышленную инфраструктуру и успешно заменять продукты мировых лидеров», — отметил Александр Томилов, директор продукта Industrial Ocean Data Sapience.

«Для современных промышленных предприятий в текущих реалиях ценность предиктивной аналитики измеряется не в объемах собранных данных и шильдике «ИИ» в презентациях, а в проверенных ИТ-решениях для предотвращения аварий и экономии средств на ремонтах. «Умная диагностика» позволяет не просто бесшовно заменить иностранное ПО, но и перевести эксплуатацию оборудования на принципиально новый уровень — от реагирования на поломки к их точному прогнозированию, обеспечивая тем самым непрерывность и безопасность производственных процессов», — сказал Андрей Рыбаков, директор по развитию программных продуктов Ctrl2Go Solutions.

«Сложность проекта заключалась в сжатых сроках и необходимости интеграции систем на нескольких распределенных площадках. Нам удалось создать единый контур мониторинга, разработав уникальные коннекторы для передачи данных. Этот кейс — отличный пример того, как слаженная работа двух отечественных вендоров и опытного интегратора позволяет провести цифровую трансформацию без остановки бизнес-процессов», — отметил Александр Волков, руководитель проектов практики промышленной аналитики и интернета вещей (IIoT) GlowByte.