В России стартовали продажи зубных щеток Trouver Fresh 20 с искусственным интеллектом

Trouver объявляет о старте продаж двух новых зубных щеток Fresh 20 Vision и Neo. В основе обеих моделей — фирменная технология Sweep & Sonic: звуковые вибрации в сочетании с подметающими движениями щетинок. Старшая модель, Fresh 20 Vision, дополнена детектором налета с камерой и ИИ-анализом изображения: щетка не просто чистит с одинаковой интенсивностью, а получает карту налета и адаптирует режим под конкретные зоны. Об этом CNews сообщили представители Trouver

Чем новое поколение отличается от предыдущего

Предыдущее поколение зубных щеток бренда работало по классическому звуковому принципу — чистоту обеспечивала частота вибраций. В Fresh 20 к вибрации добавлено второе направление движения: щетинки совершают точные подметающие движения вверх-вниз с амплитудой до 60°, воспроизводя технику Басса, которую стоматологи рекомендуют при ручной чистке. За счет этого щетка охватывает большую площадь зуба и линию десны за то же время и не требует от пользователя сильного нажима.

Второе отличие — характер обратной связи. Предыдущее поколение реагировало на избыточный нажим звуковым сигналом и микропаузой мотора. Fresh 20 подсказывает по ходу чистки: голос через костную проводимость проговаривает, что именно исправить, световая полоса меняет цвет в зависимости от силы нажатия, а Vision дополнительно выводит прогресс на экран и в приложение. Пользователь понимает не только что нажим неверный, но и в какую сторону его нужно перенаправить.

Поколение Fresh 20

Обе щетки Fresh 20 построены на технологии Sweep & Sonic и, по результатам испытаний в независимой лаборатории, удаляют до 99% зубного налета (протокол № 202505293101-EN). Старшая модель, Fresh 20 Vision, дополнительно прошла сертификацию TÜV Rheinland по программе Efficiency Deep Cleaning — TÜV Rheinland остается одним из ведущих мировых центров сертификации качества и безопасности.

Пресс-служба Trouver Trouver запускает в продажу в России две новые модели электрических зубных щеток нового поколения

Обе модели подсказывают голосом через костную проводимость. Звук передается через контакт насадки с зубом, вибрация идет по зубу и костям черепа во внутреннее ухо, минуя барабанную перепонку. Пока щетинки касаются зубов, пользователь слышит подсказки, которые почти не слышны окружающим. Алгоритм следит за режимом, давлением на десны и завершенностью процесса и вовремя сообщает: «Снизьте давление»; «Режим чувствительных зубов»; «Две минуты — чистка завершена».

Заряжать щетки приходится редко. Fresh 20 способные проработать до 120 от одного заряда — это около трех подходов к розетке в год. Показатель рассчитан для режима «Чувствительные зубы» при чистке дважды в день по две минуты. Разъем — обычный USB Type-C, так что отдельная база или фирменный кабель не нужны, а в поездке щетку можно заблокировать, чтобы она не включилась в сумке.

Корпус защищен по классу IPX8. Щетка выдерживает погружение на 30 см в течение более чем 30 мин без потери работоспособности. Щетку можно мыть под проточной водой и брать с собой в душ.

Fresh 20 Vision — щетка, которая «видит» налет

Fresh 20 Vision стала первой зубной щеткой бренда с функцией визуализации налета. В комплекте идет компактный детектор с камерой на 300 000 пикселей: пользователь проводит им по зубам, видит на смартфоне четкое изображение, а алгоритм в реальном времени определяет зоны скопления налета и строит карту чистоты полости рта. Опираясь на эти данные, щетка автоматически переходит в интеллектуальный режим и усиливает вибрацию именно там, где налета больше.

Управление вынесено на встроенный экран диагональю 0,96 дюйма — он показывает режим, таймер, заряд и прогресс чистки и поддерживает несколько языков интерфейса. Две физические кнопки отвечают за включение и переключение четырех режимов: «Умный», «Чувствительные зубы», «Очистка» и «Отбеливание». На корпусе расположена световая полоса SmartSync™, которая заполняется по мере чистки и загорается полностью через рекомендованные две минуты. Она же служит индикатором нажима: красный означает слишком сильное давление, желтый — недостаточное, синий — оптимальное. Одновременно щетка предупреждает о чрезмерном нажиме голосом, защищая эмаль и десны.

Приложение Trouver позволяет настроить интенсивность вибрации, угол наклона и скорость подметающих движений — по 10 уровней для каждого параметра. Оно же формирует персонализированные отчеты, дает рекомендации и управляет длительностью сеанса, голосовыми подсказками и режимом перевозки.

В комплект Fresh 20 Vision входят щетка, детектор налета, две насадки — для отбеливания и для чувствительных зубов, — два защитных колпачка для камеры, кабель, настенный держатель для щетки и детектора и документация. Насадка для глубокой очистки приобретается отдельно.

Fresh 20 Neo — акцент на бережном уходе

Fresh 20 Neo ориентирована на глубокий и при этом бережный уход. Щетка работает по принципу двойного действия: мягко вибрирует и одновременно совершает легкие движения вверх-вниз, повторяя правильную технику чистки. Благодаря этому щетинки охватывают сразу всю поверхность зуба — не нужно прилагать дополнительных усилий или давить на десны.

Ключевую роль в бережном уходе играет насадка с четырьмя подвижными сегментами. Щетинки плавно адаптируются к форме зубов, а корпус насадки полностью покрыт мягкой резиной: вместе с воздушной камерой внутри она гасит избыточную вибрацию и снижает риск травмировать десны.

За контроль качества гигиены отвечает интеллектуальная система Quad-Zone Oral Intelligence System™. Встроенный трехосевой датчик движения в реальном времени отслеживает угол наклона щетки и изменение ее положения в четырех зонах полости рта, а результат показывает кольцевая подсветка на корпусе. Если зона осталась неочищенной, соответствующий сегмент загорается красным, а когда обработаны все четыре — кольцо становится белым. Датчик давления работает по тому же принципу — при слишком сильном нажиме щетка снижает скорость мотора и подсвечивает индикатор красным.

Управление сведено к двум кнопкам и трем режимам — «Умный», «Бережный уход» и «Очистка», в каждом по десять уровней интенсивности. В комплект Fresh 20 Neo входят щетка, две насадки — для отбеливания и для чувствительных зубов, — кабель, настенный держатель и документация.

Цены и доступность. Устройства уже доступны в DNS, Ozon и «Яндекс Маркете»: Fresh 20 Vision от 6,99 тыс. руб.; Fresh 20 Neo от 2,49 тыс. руб.