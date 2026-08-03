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Цифра вместо бумаги: в Москве создали умную систему контроля материальных активов

Группа компаний ISBC, российский разработчик и производитель продукции на базе радиочастотной идентификации, совместно с ИТ-компанией «Альтатек» представила систему для автоматического учета имущества компании — «Умные шкафы». Об этом CNews сообщил представитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москва.

«В столице активно развиваются решения, которые помогают бизнесу и госучреждениям эффективнее управлять запасами и сокращать потери. Сегодня в городе работает ряд предприятий, создающих современные отечественные технологии для автоматизации учета: они позволяют отслеживать товары в реальном времени, снижать издержки и выстраивать прозрачную систему контроля. Такие разработки особенно востребованы в медицине, логистике и промышленности, где ошибки в подсчете приводят к существенным финансовым потерям», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики подчеркнул Анатолий Гарбузов.

Новые устройства работают по принципу «умного шкафа»: они сами фиксируют, что положили внутрь и что забрали, и сразу обновляют данные. Это помогает избежать ситуаций, когда нужного предмета нет на месте, а запасы либо избыточны, либо заканчиваются в неподходящий момент. В основе решения — российские технологии: оборудование, программы и комплектующие, поэтому система не зависит от зарубежных поставок.

«Объединив более 20 лет опыта в радиочастотной идентификации и экспертизу партнеров в ПО, мы создали первое отечественное решение для контроля имущества компании в реальном времени — от постаматов до умных сумок. Оно закрывает проблему “коллективной безответственности” при хранении дорогих активов и готово к круглосуточной работе в логистике, медицине, производстве и госсекторе с минимальными затратами на обслуживание», — отметил генеральный директор «Смарт Системз» Никита Кожемякин.

Сейчас такие шкафы тестируют в больницах, на складах и на предприятиях. В будущем систему планируют сделать еще более интеллектуальной — чтобы она могла не только учитывать запасы, но и заранее подсказывать, когда и какие товары понадобится докупить.

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«Основная задача бизнеса сегодня — снижать издержки и повышать прозрачность операций. Наша совместная линейка позволяет компаниям автоматизировать учет и контроль ресурсов без сложных доработок. Использование российского ПО, проверенного оборудования радиочастотной идентификации и меток, дает заказчикам гибкость настройки под свои процессы и возможность масштабировать систему по мере роста, опираясь на единую отечественную экосистему», — сказал генеральный директор «Альтатек» Семен Пашорин.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.

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