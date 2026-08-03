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Решения «Ростелекома» позволили усовершенствовать цифровой сервис группы «Синара»

«Ростелеком» выступил цифровым партнером группы «Синара» в проекте модернизации внутренней информационной линии. Провайдер усовершенствовал корпоративную систему единого информационного пространства. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты провайдера установили в зонах высокой проходимости около двух десятков интеллектуальных мультимедийных панелей и умных ТВ-приставок. Новые инструменты позволили оптимизировать и упростить процесс обновления контента в офисах в Москве и в Екатеринбурге. С учетом широкой географии современные цифровые решения позволяют сотрудникам группы «Синара» находиться в едином контексте: оперативно получать новости компании, своевременно узнавать о ключевых решениях, возможностях корпоративного обучения и предстоящих мероприятиях. Такой подход помогает повысить вовлеченность персонала без отрыва от рабочих задач и развивает HR-бренд работодателя.

С целью усовершенствования информационной линии специалисты «Ростелекома» провели аудит технической возможности офисов и обследовали телеком-инфраструктуру площадок. Комплексный анализ позволил выполнить все требования заказчика и спланировать работы так, чтобы не нарушить привычный деловой ритм сотрудников, обеспечив бесшовную интеграцию новых ИТ-решений в существующую экосистему группы «Синара».

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Наталья Левицкая, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям — пресс-секретарь группы «Синара»: «Единая корпоративная информационная линия эффективно развивается в группе «Синара» более 10 лет. Задача цифровизации была частью нашей стратегии повышения операционной эффективности и последовательным шагом к прозрачной и управляемой коммуникационной среде. С помощью новых современных инструментов «Ростелекома» мы усовершенствовали реализацию данного проекта и получили возможность гибкого управления контентом на всех площадках компании».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Этот кейс отлично демонстрирует переход крупных промышленных холдингов от точечных сервисов к созданию комплексной цифровой среды для своих сотрудников. Инвестиции во внутренние коммуникации сегодня напрямую влияют на стабильность бизнеса. В дальнейшем созданная нами инфраструктура становится надежной базой для внедрения сервисов на основе искусственного интеллекта, корпоративных цифровых ассистентов и еще более персонализированной работы с командой на производственных предприятиях».

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